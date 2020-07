В "Бессмертной гвардии" (The Old Guard), основанной на серии комиксов, Терон играет - только не смейтесь - Андромаху Скифскую, можно просто Энди, возрастом в черт знает сколько веков или даже тысячелетий предводительницу отряда бессмертных наемников. Также в отряде состоят сарацин, крестоносец и ветеран войны с Наполеоном (Маттиас Шонартс), по которому с первого взгляда понятно, что он совершенно точно не предатель, ага.

Бессмертные воины света - да, они, как было сказано, наемники, но за мир, за мир, за мир - тем не менее, если честно, не такие уж бессмертные. То есть пули их не берут, раны на них быстро затягиваются, но иногда в какой-то момент способности к ускоренной регенерации их оставляют, и никто не знает, почему. А помимо способности к ускоренной регенерации у Андромахи есть еще талант (или приобретенный навык) по вкусу пахлавы безошибочно устанавливать место ее происхождения.

Короче, бессмертных в отряде бессмертных четверо. Плюс одна женщина проживает где-то на дне океана, но это на сиквел. Плюс к ним нежданно-негаданно присовокупляется новенькая, чернокожая девушка-морпех, раздражающая тугодумка. Такая, знаете: ну да, мне перерезали горло и прострелили башку, а я жива и невредима, но что-то все равно не верю в эту вашу тему с бессмертными. И потом: ну да, я поняла, я бессмертная, но что-то не хочется мне с вами, ребята, тусоваться и мочить негодяев, пойду-ка я, пожалуй, и не уговаривайте меня.

Видите ли, сценарист Грег Рука по какой-то причине (интересно, по какой же) решил, что персонаж, который в комиксах был глубоко второстепенным и не отсвечивал, именно этот персонаж, а не какой-то иной, достоин в фильме красоваться на переднем плане. Куда его изо всех сил, не тушкой, так чучелком, тащат за уши. А на переднем плане уже есть великолепная Шарлиз Терон, и Шонартс, тоже хороший, колоритный, с отлично прописанной неоднозначной ролью, сбоку пристроен. Но нет, погодите, потеснитесь, нате вам в придачу вот эту вот, чтобы она всю дорогу волочилась балластом и портила всю малину своим унылым нытьем. Так надо.

Противостоит команде вечнозеленых регенератов безумный ученый, глава фармкомпании, который жаждет их изловить для опытов, чтобы излечить человечество. Ну и заработать на этом, естественно (у, проклятый капиталист, как не стыдно). Стало быть, цель-то более чем благородная по сути, поэтому злодею приходится свой побочный корыстный мотив регулярно озвучивать, а то не очень удобно выходит.

Что, однако, не избавляет нас от интенсивного обмусоливания пресловутой проблемы вагонетки. Мол, так-то да, есть вариант избавиться от кучки матерых убийц, на чьих руках сложно представить сколько крови, и за счет этого одолеть все болезни, но тогда проклятый капиталист же победит и вообще неправильно оно как-то, а убийцы, если тщательно разобраться, убивают кого следует.

К чудовищному поруганию этики методами софистики и демагогии, а также нытью втиснутого в авангард по дайвёрсити-квоте персонажа добавлены рассуждения о тяжком бремени бессмертия в духе "Выживут только любовники" и тому подобного, потому как ну куда ж без этого-то. Все кругом стареют и умирают, а ты не стареешь и не умираешь, до чего ж печально, что же делать, бла-бла-бла. При этом, возвращаясь к разговору о дайвёрсити, ЛГБТ-повестка вводится на удивление аккуратно, ненавязчиво и иронично, действительно остроумной шуткой, чуть не единственной на весь фильм.

И минуты озарения все же бывают, когда фильм вспоминает вдруг, что он вообще-то боевик с Шарлиз Терон, притом размашистый (и с впечатляюще обширной географией), а боевики с Шарлиз Терон, как задекларировано выше, сложно испортить - ну, в смысле чтоб совсем бесповоротно. Когда она берет пистолет или - еще лучше - топор и принимается бить, рубить, отсекать, протыкать, стрелять и резать - иными словами, приступает к тому, чего мы ждем от боевиков с Шарлиз Терон, - то происходит магия, и хочется всё забыть и простить. Так зачем, к чему вот это остальное, наносное, искусственное, что здесь в довесок нагородили? Перефразируя Лоуренса Фишборна, somebody please get Charlize Theron a gun! Разве сложно? О большем ведь и не просим.

2.5