Новости

У фильма "Бэтмен навсегда" есть "более мрачная" версия 17:02
Вышел трейлер комедии про русского деда в Таиланде "Хэппи-энд" 15:57
Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты" 15:22
HBO сделает ремейк "Сцен из супружеской жизни" Ингмара Бергмана 15:08
Последний танец: вышел клип на прощальную песню группы "Время и Стекло" 14:09

Несмертная Ша

Рецензии
    10.07.2020, 17:41
Текст:   Алексей Литовченко
Netflix продолжает радовать нас размашистыми взрослыми боевиками. В этот раз, правда, радости поменьше, чем в случае "Тайлера Рейка" и "Призрачной шестерки". Но побольше, чем в случае "Яркости". Потому что боевик с Шарлиз Терон в принципе сложно испортить, по определению. Настолько Шарлиз Терон крутая, почти как Киану Ривз.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В "Бессмертной гвардии" (The Old Guard), основанной на серии комиксов, Терон играет - только не смейтесь - Андромаху Скифскую, можно просто Энди, возрастом в черт знает сколько веков или даже тысячелетий предводительницу отряда бессмертных наемников. Также в отряде состоят сарацин, крестоносец и ветеран войны с Наполеоном (Маттиас Шонартс), по которому с первого взгляда понятно, что он совершенно точно не предатель, ага.

Фото: kinopoisk.ru
"Евровидение: История группы Fire Saga": 2-часовое промо "Евровидения"

Бессмертные воины света - да, они, как было сказано, наемники, но за мир, за мир, за мир - тем не менее, если честно, не такие уж бессмертные. То есть пули их не берут, раны на них быстро затягиваются, но иногда в какой-то момент способности к ускоренной регенерации их оставляют, и никто не знает, почему. А помимо способности к ускоренной регенерации у Андромахи есть еще талант (или приобретенный навык) по вкусу пахлавы безошибочно устанавливать место ее происхождения.

Короче, бессмертных в отряде бессмертных четверо. Плюс одна женщина проживает где-то на дне океана, но это на сиквел. Плюс к ним нежданно-негаданно присовокупляется новенькая, чернокожая девушка-морпех, раздражающая тугодумка. Такая, знаете: ну да, мне перерезали горло и прострелили башку, а я жива и невредима, но что-то все равно не верю в эту вашу тему с бессмертными. И потом: ну да, я поняла, я бессмертная, но что-то не хочется мне с вами, ребята, тусоваться и мочить негодяев, пойду-ка я, пожалуй, и не уговаривайте меня.

Видите ли, сценарист Грег Рука по какой-то причине (интересно, по какой же) решил, что персонаж, который в комиксах был глубоко второстепенным и не отсвечивал, именно этот персонаж, а не какой-то иной, достоин в фильме красоваться на переднем плане. Куда его изо всех сил, не тушкой, так чучелком, тащат за уши. А на переднем плане уже есть великолепная Шарлиз Терон, и Шонартс, тоже хороший, колоритный, с отлично прописанной неоднозначной ролью, сбоку пристроен. Но нет, погодите, потеснитесь, нате вам в придачу вот эту вот, чтобы она всю дорогу волочилась балластом и портила всю малину своим унылым нытьем. Так надо.

Противостоит команде вечнозеленых регенератов безумный ученый, глава фармкомпании, который жаждет их изловить для опытов, чтобы излечить человечество. Ну и заработать на этом, естественно (у, проклятый капиталист, как не стыдно). Стало быть, цель-то более чем благородная по сути, поэтому злодею приходится свой побочный корыстный мотив регулярно озвучивать, а то не очень удобно выходит.

Что, однако, не избавляет нас от интенсивного обмусоливания пресловутой проблемы вагонетки. Мол, так-то да, есть вариант избавиться от кучки матерых убийц, на чьих руках сложно представить сколько крови, и за счет этого одолеть все болезни, но тогда проклятый капиталист же победит и вообще неправильно оно как-то, а убийцы, если тщательно разобраться, убивают кого следует.

К чудовищному поруганию этики методами софистики и демагогии, а также нытью втиснутого в авангард по дайвёрсити-квоте персонажа добавлены рассуждения о тяжком бремени бессмертия в духе "Выживут только любовники" и тому подобного, потому как ну куда ж без этого-то. Все кругом стареют и умирают, а ты не стареешь и не умираешь, до чего ж печально, что же делать, бла-бла-бла. При этом, возвращаясь к разговору о дайвёрсити, ЛГБТ-повестка вводится на удивление аккуратно, ненавязчиво и иронично, действительно остроумной шуткой, чуть не единственной на весь фильм.

И минуты озарения все же бывают, когда фильм вспоминает вдруг, что он вообще-то боевик с Шарлиз Терон, притом размашистый (и с впечатляюще обширной географией), а боевики с Шарлиз Терон, как задекларировано выше, сложно испортить - ну, в смысле чтоб совсем бесповоротно. Когда она берет пистолет или - еще лучше - топор и принимается бить, рубить, отсекать, протыкать, стрелять и резать - иными словами, приступает к тому, чего мы ждем от боевиков с Шарлиз Терон, - то происходит магия, и хочется всё забыть и простить. Так зачем, к чему вот это остальное, наносное, искусственное, что здесь в довесок нагородили? Перефразируя Лоуренса Фишборна, somebody please get Charlize Theron a gun! Разве сложно? О большем ведь и не просим.

2.5

Новости

Фото: Паулина Андреева в образе последней любви Виктора Цоя 13:35
Маркони отказался от слов о "фейковом" разводе Харламова и Асмус 13:28
25-летняя Арзамасова прокомментировала свой роман с 46-летним Авербухом 12:38
Элайджа Вуд готов сыграть в новом "Властелине колец" 12:38
Возобновляются съемки "Властелина колец" и "Ковбоя Бибопа" 10:49
⧣ США
Фото: youtube.com/ The Sims
Трейлер: реалити-шоу по игре The Sims выйдет в эфир в июле 09.07.2020
Элизабет Мосс сыграет убийцу-домохозяйку в сериале "Кэнди" 09.07.2020
"Человека-волка" с Гослингом может снять режиссер "Человека-невидимки" 09.07.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 09.07.2020
Новой Бэтвумен вместо белой лесбиянки станет черная бисексуалка 09.07.2020
Джаред Лето сыграет в "Троне 3" под музыку Daft Punk 09.07.2020
⧣ комиксы
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 08.07.2020
Трейлер: советские танки в США во втором сезоне "Академии "Амбрелла" 08.07.2020
Более 100 произведений Стэна Ли объединят в отдельную вселенную 07.07.2020