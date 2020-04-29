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Тайлер "Рейд"

Рецензии
    29.04.2020, 16:41
Текст:   Шамиль Керашев
Все мы знаем и почти все мы любим фильм "Рейд". Тот самый, где Ико Ювайс под мудрым руководством Гарета Эванса красиво победил кучу плохишей, возродил интерес широкого зрителя к боевым искусствам и общепризнанно заложил основу для последующего триумфа "Джона Уика".
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Правда, сам-то "Джон Уик", не говоря уже о его гениальных продолжениях, получился куда изысканнее - обвешанным всевозможными эстетическими бирюльками, украшенным постмодернистскими финтифлюшками, географически разнообразным. В то время как определённой части публики только и подавай концентрированный, классно снятый мордобой без пауз, шуточек, цыган и постоянного мельтешения декораций.

Фото: kinopoisk.ru
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К услугам последних свежий релиз неугомонного Netflix - фильм "Эвакуация" (он же - стараниями наших любимых локализаторов - "Тайлер Рейк: Операция по спасению"), суть которого можно исчерпывающе описать очень коротким предложением. Крис Хемсворт бьёт людей. Ладно - иногда ещё прыгает, бегает, кувыркается и ездит на машине, поскольку идёт кино почти два часа и без каких-никаких перемещений по локациям ему бы явно не хватило динамики. А вот так - с перемещениями - хватает.

Более того, динамика Extraction - на зависть большинству современных экшн-картин. Спасибо режиссёру-дебютанту Сэму Харгрейву: он раньше ставил трюки в "Мстителях" и с явным удовольствием дорвался до живого брутального мяса взамен всем этим ряженым супергеройским клоунам. Спасибо - к слову о "Мстителях" - Джо Руссо, написавшему примитивный, однако достаточно забористый сценарий о вызволении суровым харизматичным австралийским наёмником малолетнего заложника.

Ну и Крису Хемсворту, конечно, тоже спасибо. Собственно, суровый харизматичный австралийский наёмник - это он и есть. Сидел себе в глуши (опять же, австралийской), наслаждался заслуженным разведением домашней птицы, медитировал под водой, а потом бац! - и оказался в Дакке. Да не настоящей, а вымышленной - такой, что буквально всё в ней единолично контролирует влиятельный наркобарон. Который удерживает в плену сына ещё одного влиятельного наркобарона.

Фото: youtube.com/ Rotten Tomatoes TV
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Дальнейший расклад понятен. С одной стороны - целая армия беспрекословно подчиняющихся злодею местных жителей. С другой - смелый, ловкий, умелый неубиваемый мужик. Экс-спецназовец, готовый просто так взять и со смачным хрустом провести коллективный сеанс мануальной терапии. То есть переломать кости целому стаду статистов, чтобы зритель полюбовался его талантами сквозь грязно-жёлтый фильтр цветокоррекции - типичный американский "окрас" стран третьего мира.

Но главное - чтобы почувствовал себя непосредственно вовлечённым в эпическое побоище. И тут команду "Эвакуации", конечно, стоит дважды дополнительно похвалить. Во-первых, за безупречную хореографию поединков: почти все они - включая широко разрекламированный десятиминутный, снятый без монтажных склеек - хороши, бодры, веселы (плюс физическая форма Хемсворта гарантированно заставит вас скучать по спортзалу). Во-вторых - за пусть и не шибко оригинальные, зато с умом сюда внедрённые иммерсивные элементы.

Крупные планы в комбинации с лихорадочной операторской работой отлично создают непрерывный эффект присутствия - обязательное качество правильного боевика. А подборка "арен" - вроде трущобных лабиринтов или заблокированного автомобильной пробкой транспортного моста - добавляет к эффекту присутствия ещё и важный эффект тесноты. Бежать некуда - значит, надо драться. Вот они и дерутся: зрелищно, задорно, маскулинно. Атлетичный Крис Хемсворт вдобавок делает фаталити. Не пропустите.

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