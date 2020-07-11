Автовладельцы смогут легально резервировать "красивые" госномера

Минэкономразвития опубликовало для антикоррупционной экспертизы доработанный проект документов о так называемых "красивых номерах".

Как сообщается на сайте ведомства, в частности, был доработан пакет законопроектов и проект постановления правительства, которые закрепляют за гражданами право резервировать государственные номера для регистрации автомобилей. Поправки предлагается внести в федеральный закон о регистрации транспортных средств и Бюджетный кодекс РФ.

"После обсуждений с заинтересованными органами власти мы предусмотрели возможность зачисления дохода от резервирования номеров и в федеральный бюджет, и в бюджеты субъектов России", - сообщил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. По его словам, власти субъектов смогут использовать полученные деньги в том числе для поддержки социальных проектов. В свою очередь, как отметил Херсонцев, владельцы транспортных средств, смогут выбирать регистрационные номера абсолютно легально, не прибегая к услугам посредников.

Согласно новому законопроекту, предусмотрена возможность выбора "красивого" номера. Например, который содержит цифры 001, 100, 111 или 777 и одинаковые буквы. Также это будет касаться и любого из доступных для регистрации номеров при обращении в отдел МВД через Единый портал госуслуг, в том том числе по результатам участия в аукционе.

Как отметили в Минэкономразвития, в доработанной редакции законопроекта также закрепляется право резервировать номера для регистрации мотоциклов, а также скорректированы случаи бесплатного использования зарезервированного госномера при смене владельца транспортного средства. В частности, плата не будет взиматься в случаях принятия ТС в порядке наследования и при переоформлении автомобиля, ранее зарегистрированного на гражданина, не достигшего 16 лет.