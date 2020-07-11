"Большие гастроли-онлайн" переходят из ежедневного в еженедельное вещание

Проект "Большие гастроли-онлайн" подводит итоги и 12 июля завершает серию ежедневных бесплатных интернет трансляций спектаклей ведущих и региональных российских театров, переходя в еженедельный режим вещания.

Первый виртуальный гастрольный театральный тур, созданный Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, стартовал 26 марта в период самоизоляции. Когда сотни туров программы "Большие гастроли" были отменены, три месяца ежедневное интернет-турне показывало публике более 100 спектаклей семидесяти театров России и русскоязычные постановки соседних стран.

Важные юбилейные и исторические события страны нашли отражение в тематических программах, и одной из главных тем спецпоказов стал 75-летний юбилей Победы. Стихи и песни из военной классики исполняли Дмитрий Дюжев, Евгений Князев, Игорь Золотовицкий, Сергей Безруков, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Юлия Пересильд. Прозвучали на "Больших гастролях-онлайн" Неделя музыкальных театров, Неделя национальных театров, Неделя зарубежной драматургии; шли там "Навстречу международному дню защиты детей", "Навстречу Дню молодежи в России", готовили "Летний калейдоскоп" из новых театров-участников.

Драма, балет, опера, мюзикл, детские спектакли, кукольные постановки, гала-концерты, цирковые представления, читки пьесы, онлайн-экскурсии по театральным музеям… Гастрольная интернет-карта протянулась от Калининграда до Хабаровска и от Архангельска до Астрахани. А в зарубежные страницы "Больших гастролей" вошли театры из Алма-Аты (Казахстан), Сухума (Абхазия), Ташкента (Узбекистан) и Минска (Беларусь).

В "онлайн-встречах от первого лица" участвовали актеры, режиссеры и директора театров. Алла Демидова, Вера Васильева, Светлана Немоляева, Евгения Симонова, Сергей Безруков, Виктор Рыжаков, Нонна Гришаева, Сергей Гармаш, Игорь Петренко, Ольга Лерман, Ирина Пегова, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Максим Матвеев, Дмитрий Бертман, Дмитрий Трубочкин, Юрий Бутусов, Евгений Князев, Евгений Писарев, Константин Райкин, Георгий Исаакян, Владимир Скворцов обращались к зрителям и коллегам по цеху со словами поддержки.

Цифра

В проекте "Большие гастроли-онлайн" показали 103 спектакля 73-х театров из 49 городов 46-ти регионов страны. За три с половиной месяца они собрали более 22 миллионов интернет-зрителей.