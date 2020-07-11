Чем личное мнение блогера отличается от рекламы

"Если популярный блогер на своем ресурсе вдруг начинает рассказывать про какой-либо товар, который выпадает из обычной его манеры рассказа или с подробностями о том, где можно приобрести такой товар, то велика вероятность, что это реклама", - говорится в разъяснении.

Но прежде, чем отписываться или начинать ставить лайки, специалисты по рекламе ФАС советуют разобраться, так как не любая информация о товаре или бренде является рекламой. Как отмечается в разъяснении ФАС, если в информации отсутствует главная цель рекламы - заинтересовать пользователя конкретным товаром, привлечь к нему основное внимание.

"Соответственно, и известный блогер может использовать свой ресурс, чтобы рассказывать о различных новинках, проводить тест-драйвы, исследовать технические новинки и их возможности", - отмечается в сообщении.

Как отмечают специалисты, такие сообщения не носят излишне хвалебного или исключительно положительного отзыва о товаре, продукте или услуге, о которых сообщает блогер.

"В уважающих себя и своих пользователей ресурсах в сети "Интернет" можно встретить пометку "реклама", "спонсорский материал", указывающую на рекламный характер заметки, однако это не является обязательным требованием Закона о рекламе и размещается не всегда", - подчеркивают в ФАС.

Как сообщалось ранее, с 31 мая 2020 года ФАС России публикует серию информационных материалов для потребителей, посвященных рекламному законодательству "Рекламная грамотность". Информация представлена в виде информационных карточек, на сегодняшний день опубликовано уже 8 сообщений, по наиболее волнующим потребителей вопросам о рекламе.