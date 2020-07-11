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11.07.2020 05:31
Рубрика: В мире

COVID поразил десятки латиноамериканских лидеров, включая президентов

Текст: Максим Макарычев

Пандемия COVID-19 поразила десятки высокопоставленных политиков стран Латинской Америки. У двух президентов стран континента и у целого ряда влиятельных политиков на этой неделе был зафиксирован положительный результат тестирования на новый тип коронавируса, отмечает Associated Press.

Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом

В Бразилии 65-летний президент Жаир Больсонаро объявил о своей болезни во вторник и, как отмечают наблюдатели, использует ее для масштабной публичной пропаганды гидроксихлорохина, лекарства от малярии, которое он продвигал в качестве средства лечения COVID-19, и теперь принимает сам. 53-летняя временный президент Боливии Жанин Аньес в четверг обнародовала свой диагноз, поставив под сомнение свои и без того туманные политические перспективы. По меньшей мере шесть других боливийских министров и заместителей министров были инфицированы.

COVID-19 распространяется в Боливии стремительными темпами, подавляя и без того слабую медицинскую систему и сферу ритуальных услуг до такой степени, что семьи в крупнейшем городе страны Кочабамба проводят похороны прямо на ближайшей улице. В условиях кризиса в стране некоторые опросы показали, что Аньес находится на последнем месте в президентской гонке. Выборы в Боливии пройдут в сентябре. У Аньес, которая вступила в должность после того, как президент Эво Моралес был свергнут во время национальных беспорядков в прошлом году, нет вице-президента, и, если она больше не сможет выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, следующим в очереди будет глава сената Ева Копа, соратница Моралеса и противник Аньес.

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес объявил еще 16 июня, что он и его жена заболели коронавирусом. На следующий день 51-летний Эрнандес был госпитализирован после того, как врачи установили у него пневмонию. Болезнь президента возникла, когда пандемия распространилась из северного города Сан-Педро-Сула в столицу страны Тегусигальпу, где число случаев заболевания резко пошло по нарастающей. Эрнандес признал, что прошел сомнительный курс лечения экспериментальной и непроверенной комбинацией микродацина, азитромицина, ивермектина и цинка, которую его правительство продвигает как доступный способ борьбы с болезнью. Его выписали из больницы только второго июля. Диагноз поставлен министру внутренних дел Сальвадора Марио Дюрану, который стал вторым членом кабинета министров страны, который заболел COVID-19.

В Венесуэле 57-летний лидер социалистической партии Диосдадо Кабелло заявил в четверг в Twitter, что у него также зафиксирован положительный результат по итогам тестирования. Кабелло считается вторым самым влиятельным человеком в стране после президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Кабелло сказал, что находился в изоляции во время лечения. Днем ранее, до подтверждения диагноза, он отменил свою регулярную телепередачу, сказав, что борется с "сильной аллергией". Другой влиятельный местный политик, министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айссами, также заявил о заражении коронавирусом.

Президент Боливии заразилась коронавирусом

По оценкам экспертов, история с заражением Кабелло и Дюрана будет иметь "отрезвляющее влияние" на многих венесуэльцев, считавших свою изолированную страну относительно защищенной от вируса. В Венесуэле, в значительной степени отрезанной от внешнего мира в условиях санкций, во время пандемии COVID-19 было зарегистрировано гораздо меньше случаев инфицирования, чем в других странах Латинской Америки, однако в последние недели число новых подтвержденных случаев заражения неуклонно растет. Венесуэла, по оценке наблюдателей, считается одной из наименее подготовленных стран в мире, неспособной адекватно противостоять пандемии.

В последнее время многие эксперты, включая представителей ВОЗ, отмечали, что Латинская Америка стала новой горячей точкой коронавируса на планете. Агентство уточняет, что, по меньшей мере, у 42 ведущих латиноамериканских политиков, от президентов до мэров крупных городов, а также сотен чиновников из небольших городов был обнаружен коронавирус. В большинстве случаев высокопоставленные чиновники вылечились и вернулись на работу. Но некоторые все еще борются с болезнью. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтей поместил весь свой кабинет министров и сотрудников аппарата на карантин в четверг после того, как у одного из его министров был зафиксирован положительный результат тестирования.

Многие лидеры использовали свои диагнозы, чтобы призвать общественность усилить меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование и ношение масок. Однако, некоторые из них, например, известный "ковиддиссидент", глава Бразилии Жаир Больсонаро продолжает использовать сомнительные методы лечения и по-прежнему не призывает население страны к обязательному ношению масок. Многие латинские лидеры сохранили график публичных выступлений, несмотря на статистику заболеваемости в регионе. "Это создает растущий риск для процесса государственного управления в Латинской Америке", - заявила Фелиция Кнаул, профессор медицины, которая руководит Институтом перспективных исследований Америк в университете Майами.

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