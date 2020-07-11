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Рубрика: Общество

Для детей появится специальная вакцина от коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Для детей будет создана отдельная вакцина от коронавируса, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Но появится препарат еще нескоро. "Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, было бы, наверное, преждевременно", - отметила Попова.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Голикова: Создание вакцины против COVID-19 идет по графику

Когда коронавирус только появился, считалось, что дети им практически не заболевают. Однако впоследствии стало появляться все больше зафиксированных тяжелых случаев.

Дети редко болеют дольше 5-7 дней, но COVID-19 может сочетаться с вирусами гриппа, а также бактериальными возбудителями, например, пневмококком, которые отягощают воспалительный процесс дыхательных путей. У детей чаще, чем у взрослых, также бывает кишечная форма болезни, для которой характерны боли в животе и расстройство кишечника на фоне повышенной температуры тела. Это объяснимо: дети часто берут в рот грязные предметы, касаются руками лица.

По словам Анны Поповой, у детей после болезни тоже формируется иммунитет к коронавирусу. Также глава ведомства сообщила, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора успешно завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса. "Как мы и обещали, 15 июля мы рассчитываем выйти на клинику", - подчеркнула Попова.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Правительство Роспотребнадзор Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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