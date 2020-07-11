Доктор Комаровский предостерег от несерьезного отношения к антибиотикам

Бездумное использование антибиотиков чревато последствиями и об этом надо помнить. Не меньше вопросов вызывает и назначение таких лекарств для лечения вирусных болезней, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram.

"Антибиотик, который прописывают без наличия как таковой бактериальной инфекции не уменьшает, а в разы увеличивает количество осложнений. Назначением антибиотика врачи предупреждают возможные осложнения при вирусных инфекциях. Такие например, как пневмонии", - со ссылкой на эксперта пишет РИА Новости.

Доктор также развеял заблуждение о необходимости непременно колоть антибиотики. Современные препараты "прекрасно всасываются желудочно-кишечным трактом", - подчеркнул Комаровский.