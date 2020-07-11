Эксперты назвали востребованные профессии на рынке труда

Самыми востребованными специалистами на рынке труда в период пандемии коронавируса остаются медики. Они лидируют в рейтинге профессий, по которым проще всего найти работу после ослабления карантинных мер. К такому выводу в своем исследовании пришли эксперты Института прогрессивного образования, данные которого публикует RT.

В числе востребованных - антикризисные менеджеры, IT-специалисты разного уровня (программисты, мобильные разработчики, эксперты по кибербезопасности), специалисты по цифровой трансформации бизнеса, SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики big data. Спрос на квалифицированные кадры по этим направлениям будет расти. Таких специалистов сегодня активно привлекают, чтобы оперативно перестроить работу компании, удержать бизнес на плаву в период непростой экономической ситуации. Вернуть спрос на товары, продукцию на прежние позиции помогут менеджеры по продажам. Это окажется еще одним востребованным направлением на рынке труда.

Услуги курьеров, водителей, операторов колл-центров будут популярны и после пандемии. Останутся востребованы на рынке преподаватели, специалисты по личностному росту, няни, сиделки. Также будут нужны хорошие строители, полицейские, сотрудники охранных агентств.