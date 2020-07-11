Новости

Стало известно, как правильно стричь газон, чтобы не вызвать аллергию 08:22
На космодром Восточный прибыли части стартового стола для "Ангары" 08:10
Испанскому бренду грозит бойкот за восхваление Трампа 07:32
Трамп помиловал своего бывшего советника Роджера Стоуна 06:36
Три человека пострадали от взрыва газа в Нижнем Новгороде 06:22
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году 06:08
Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса 05:35
COVID поразил десятки латиноамериканских лидеров, включая президентов 05:31
В НХЛ завили о возобновлении сезона с первого августа 05:02
Первый прямой авиарейс отправился из Владивостока в Крым 04:54
Вашингтон отсрочит на полгода введение пошлин на французские товары 04:38
Три катера ТОФ "атаковали" отряд кораблей условного противника 04:30
Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом 04:14
В Совбезе ООН не поддержали предложенную Россией резолюцию по Сирии 03:52
Во Владивостоке сорвался в шахту лифт с людьми 03:24
«Реал» одержал восьмую победу подряд в Примере 02:26
Тропический шторм "Фэй" достиг побережья Нью-Джерси 01:55
Попова упрекнула в беспечности россиян, забывших о COVID-19 на курортах 00:54
Для детей появится специальная вакцина от коронавируса 00:42
В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме 00:36
На египетском "пляже смерти" одновременно утонули 11 человек 00:12
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом 10.07.2020
Во Флориде оказался положительным каждый третий тест на COVID-19 10.07.2020
Рябков назвал невозможным возврат к ДРСМД после выхода США 10.07.2020
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвинили в конфликте интересов 10.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
11.07.2020 08:00
Рубрика: Культура

Искусство тишины

Почему Елена Камбурова стала явлением, а ее песенная интонация - событием для целого поколения
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Народная артистка России Елена Камбурова отмечает юбилей. 11 июня Театр музыки и поэзии в полном составе соберется на ее даче под Коломной. Наверняка, будут звучать любимые песни. А можно ли петь тишиной и почему одна музыка оглупляет, а другая, наоборот, укрупняет мысли, певица рассказала "РГ" накануне.
На террасе любимого дома хорошочитать и пить чай. Здесь же сушаттравы и грибы. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ На террасе любимого дома хорошо читать и пить чай. Здесь же сушат травы и грибы. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
На террасе любимого дома хорошо читать и пить чай. Здесь же сушат травы и грибы. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Мать Елена

У Елены Камбуровой удивительный дом. Как будто гигантская птица присела среди кустов, не успев сложить крылья. Его спроектировали монахини Ново-Голутвина монастыря. Странная история, впрочем, как и все вокруг. "Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива. Чтобы я мог не разгибаясь, гнуться. Но я другое дерево", как поет Камбурова.

"Я дружу с ними, подворье монастыря находится рядом. Хотела небольшой домик. Но монахини размахнулись. Мать Елена, на все руки мастер, практически построила этот дом. Я сначала испугалась такого огромного, но потом привыкла", - рассказывает актриса с такой знакомой по тону, кажется, неуверенной, стеснительной интонацией.

Сруб из темного, как будто ему сто лет, дерева своей простотой и распахнутостью никаким боком не монтируется к архитектуре холеных, обнесенных глухими заборами особнячков дачной деревушки Воловичи. Дому смотреть окнами в поле ничего не мешает: нет даже виртуальной рабицы, которая хотя бы наметала межу хозяйства. Безграничная природа впереди.

Фото: Ирина Штольба
Певица Любовь Казарновская высадила деревья в роще под Ярославлем

"Здесь так тихо. Ничто не заставит меня сделать мощный высокий забор. Терпеть не могу, когда отгораживаются", - говорит хозяйка. Мы идем мимо гамака на открытой террасе ("Мое место, здесь люблю читать"), через гостиную, где в углу любимая икона Ксении Петербуржской, поднимаемся на второй этаж. Там все устроено для друзей. Светло и прохладно. Стол большой, деревянный, авторский. "Не Рядинского ли?" - спрашивает фотокорреспондент. - "Точно", - прямо загорается хозяйка. Зодчий, создатель древней русской деревни "Былина", Анатолий Васильевич дружил со многими известными людьми. К нему приезжали и Алла Пугачева, и Борис Ельцин, и Джим Керри. А Камбуровой он привез этот сделанный по старинным техникам стол прямо домой. В подарок. Завтра за ним легко разместится большая компания из театра. Потом сможет и переночевать: топчанов в доме тоже хватает.

На стене символическая и очень любимая фотография: среди знаменитых французских шансонье - обожаемый Жак Брель. Она случайно попала на его концерт в театре Эстрады. Сплав актерского мастерства и вокала так потряс молодую Камбурову, что одним из первых спектаклей ее театра стала через много лет постановка "Здравствуйте, Жак Брель!", где она соединила Бреля и Высоцкого.

Как выражается Елена Антоновна, дом полон клоуноподобными существами. Среди них изящный Пьеро - цитата из еще одного знаменитого спектакля "Игра снов", вечный спутник и альтер эго певицы.

- Чем вам так близок этот бледнолицый француз?

- Пьеро способен на все. Он может быть и таким, и сяким. Это - человек, который открыто говорит то, что он хочет. Смелый и трогательный.

Владимир Дашкевич написал целый цикл песен на стихи Мандельштама. Они меня потрясли. Когда выступала, всегда думала: в зале какой-нибудь стукач да найдется. И находился...

Также смело и трогательно Камбурова во время вручения Госпремии попросила президента помочь слабым. "Я сидела и ждала своей очереди. Не думала, что это скажу. Слушала, как народ славословит, - вспоминает уже давнюю историю Елена. - И вдруг решила, что самое главное в нашей жизни зависит от того, как общество относится к беззащитным людям и животным. Вышла и сказала. У президента мои слова не вызвали непонимания. А вот у некоторых коллег - да. Я видела их лица: на них не было сочувствия..."

У Елены Камбуровой удивительная дача. Ее спроектировали монахини соседнего монастыря. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Мальчики

Цокая когтями по лестнице, в комнату ворвался молодой веселый пес, черномазый, с желтой бляхой в ухе. Такие вешают бездомным и привитым от заразных для человека болезней собакам. "Мальчик?" - вырвалось от неожиданности.

- Мы зовем его Чернышом, он ничей и очень к нам привязан. Но и "Мальчиков" в моей жизни было много, - поняв намек, объясняет Елена Антоновна. - Мальчик-первый - это существо, очень любимое Фаиной Раневской. Он, по сути, сделал мне протекцию. Когда я пришла в первый раз к Фаине Георгиевне, он настолько ко мне по-доброму отнесся, что даже удивил хозяйку. Пес далеко не всех привечал. Поэтому Раневская сказала: "Приходите!"

Фото: Светлана Мазурова
Народный артист Георгий Штиль рассказал, как изменился театр

Вообще это чудо, что мы с ней встретились. Мне было лет двадцать пять, когда, уже будучи актрисой, я читала на радио "Юность" горьковскую "Нунчу". Раневская услышала запись и отреагировала письмом, которое начиналось словами: "Никогда не писала на радио... А дальше всякие комплименты. Я тогда не подумала, что надо ее отблагодарить, мне не приходило в голову ее этим беспокоить. Но как-то один знакомый, который знал о письме Раневской, сообщил: еду к Фаине Георгиевне, если хочешь, давай со мной. Мы приехали и были встречены очень сурово. Но позже она смягчилась. Я скромненько сидела в углу, Раневская спросила: "Кто вы такая?" Я говорю: "Камбурова". И тогда она изрекла: "Деточка, хорошо, что вы не фифа!" А тут еще и Мальчик мне службу сослужил. Меня до сих поражает, что она запомнила мою фамилию.

История Мальчика-второго стала памятником брoдячим животным "Сочувствие".

- Эту собаку все очень любили. Она жила при метро "Новослободская", там ее прикармливали, а потом молодая девушка ее убила, - говорит Елена Антоновна очень буднично и от этого делается не по себе. - Подошла и ударила ножиком... Это нас всех потрясло. Решили сделать памятник. Создали совет попечителей, куда кроме меня входили Белла Ахмадулина, Элина Быстрицкая, Евгений Евтушенко, Фазиль Искандер и многие другие деятели искусства. Трудно было добиться, чтобы памятник поставили в переходе метро. Но сейчас медная голова Мальчика блестит, потому что все его гладят.

Камбурова рассказывает и ничего не замечает, надеется трехцветная кошка Паша. Можно прыгнуть на колени и свернуться клубком. Не беда, что нарядное, шоколадного цвета платье певицы будет в шерсти.

- Мне родители никогда ничего не внушали, - хозяйка делает вид, что ничего не замечает. - Но я с детства безумно любила животинок - и кошек, и собак. Всегда понимала, как им трудно живется, особенно бездомным. И потом тот, кто способен обидеть бессловесное существо, не задумываясь оскорбит и унизит человека... Люблю вспоминать историю, как в Нью-Йоркском зоопарке стояло зеркало, а под ним надпись: "Самое опасное существо на Земле"...

Вторая кошка Камбуровой Люсик (сокращенно от Львусик) - персиковый мохнатый зверь, лишь мелькнул своей гривой и скрылся в прохладной тени вишен.

Дом полон клоунов. Среди них и кукла Пьеро. Этот бледнолицый француз - альтер эго певицы. Трогательный и смелый. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

И цветы, и шмели, и трава

Солнце в зените. В теплице буйствует капуста, на клумбе вместе с цветами - картошка, пышный куст чертополоха на скошенном хозяйском поле - красота летней дачи! "И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной..." - приходит на ум Иван Бунин в исполнении Камбуровой.

Она любит лето за то, что цветут ромашки, "божественные глаза", вообще благоволит к полевым цветам, которые растут сами по себе. Но вот летним человеком, ни по духу, ни по темпераменту и эстетическим предпочтениям, Елену Антоновну назвать трудно. В ее деликатном и тихом искусстве пушкинская осенняя глубина и поэзия. "По красоте, конечно, ничто не сравнится с осенью, - актриса замечает, что находит полное понимание. - Такое разнообразие красок, неярких, мягких. Особенно хороши осенью деревья. Вот у меня здесь перед крыльцом - пять березочек. Ничего нет трогательней. Деревья для меня - радость земли. Они тоже живые. Кстати, недавно узнала, что Антон Павлович Чехов старался везде, где бывал, посадить куст, дерево".

Фото: Виктор Васенин/РГ
Худрук "Сатирикона" Константин Райкин празднует 70-летний юбилей

"Другие деревья" - это вообще тема творчества. Например, надо быть "другим деревом", чтобы начать петь Гумилева, которого расстреляли за антисоветский заговор, и Мандельштама, который поставил диагноз: "Мы живем, под собою не чуя страны..."

- Я как-то с самого начала поняла, что песни со средними стихами меня не устраивают. Владимир Дашкевич написал целый цикл песен на стихи Мандельштама. Они меня потрясли. Когда выступала, всегда думала: в зале какой-нибудь стукач да найдется, что-нибудь куда-нибудь напишет. И действительно, писали. У меня с репертуаром бывали сложности. Очень рано поняла, что в стране происходили чудовищные вещи вещи. Не только потому, что родственники репрессированы. По стихам поняла. "Реквием" Ахматовой, который я исполняла, не мог на меня не подействовать. Окуджава удивительный. Это для меня такой вот самый-самый дорогой человек, потому что он писал только о доброте, о красоте. По его песням можно учиться жить. "Совесть, благородство и достоинство. Вот оно святое наше воинство! Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь". Это программа жизни.

Про совесть и достоинство раньше говорили на кухнях, теперь вот на дачах. Тихий голос поколения, предпочитавшего стихи другим видам искусства, не расслышать из личного авто, на котором из-за коронавируса смотрят концерты звезд на стадионах. Или: "Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба"?

- Попса, к счастью, не все уничтожила. Когда я начинала, студенческая молодежь очень интересовалась поэзией. Впрочем, были встречи и с другой аудиторией, когда люди недоумевали: "Я такое дерево"? Что это? Про что это?" Привыкшие к советской эстраде, они не представляли, что можно выражать себя в песне и по-другому. Сейчас смотрю в совершенно другой прагматичный зал. О вырождении песни мало кто говорит, а ведь мы такие, какую музыку слушаем.

Но вот неожиданность: в Краснодаре возник фан-клуб Елены Камбуровой. Группа мальчиков и девочек, которым по 14-15 лет, изучают ее записи, хорошо знают песни. Может быть, мир еще повернется к другой музыке на великие стихи?

Блиц-опрос

Тени звука

Про вас говорят: Камбурова - это искусство тишины...

Елена Камбурова: У меня есть песня, которую я пою не звуком, а "тенью звука". Без микрофона это невозможно. Песня Окуджавы "После дождичка". Если я ее буду петь громко, она исчезнет. Крупно звучит только шепот.

Ваша любимая военная песня?

Елена Камбурова: Если выбирать одну, то это "Простите пехоте" Булата Окуджавы. Но у нас есть спектакль "Победа-реквием". Я очень его люблю и сама в нем участвую.

Откуда родом ваши родители?

Елена Камбурова: Мои корни в Донецкой области. Там со времен Екатерины Великой было много греческих поселений.

Культура Музыка РГ-Фото

Главное сегодня

Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом
Пять фильмов, которые мы запомнили благодаря музыке Эннио Морриконе
Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится