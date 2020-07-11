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11.07.2020 23:17
Рубрика: Культура

Эминем и Кид Кади выпустили видео о Джордже Флойде и коронавирусе

Текст: Александр Алексеев
Фото: youtube.com/ Kid Cudi Фото: youtube.com/ Kid Cudi
Фото: youtube.com/ Kid Cudi

Американские рэперы Эминем и Кид Кади сняли совместный анимационный клип The Adventures of Moon Man & Slim Shady. Он уже набрал более 4 миллионов просмотров.

Фото: youtube.com/ Александр Ревва
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Оба предстают в нем в качестве рисованных сказочных суперменов. Впрочем, содержание видео совсем не сказочное. И поэтому, чтобы аудитория не пропустила ничего важного в тексте, на экране постоянно мелькают все новые строчки этого яростного и злободневного хита.

Этот сингл, одним из продюсеров которого стал тоже Эминем, - встревоженный рассказ о том, что происходит сегодня в Америке. По очереди, беря на себя инициативу Эминем (Slim Shady, кстати, это его творческий псевдоним) и Кид Кади резко и резво читают о том, что их сегодня беспокоит, раздражает и даже злит.

В The Adventures of Moon Man & Slim Shady они осуждают полицейское насилие и то, что именно с темнокожими обычно не церемонятся (в клипе музыканты называют их без всякой поликорректности "ниггерами"). Речь идет и о том, что главные радости темнокожей Америки - баскетбол и рэп, вспоминается в треке и погибший Джордж Флойд… 

Фото: youtube.com/ Время и Стекло
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Стараниями режиссера, супермены в образах Эминема и Кида Кади как раз и стараются призвать к порядку, защитить, спасти. И отстоять справедливость.

Вспоминают рэперы и пандемию коронавируса, отпускают бичующие реплики в адрес тех, кто не носит маски, сравнивают происходящее вокруг с апокалипсисом, осуждают ярость, накопившуюся в людях…

Войдет ли новая песня в следующий альбом Эминема или Кида Кади, пока не сообщается. А может, рэперы надеются, что когда придет пора выпускать уже лонгплэй, все эти беды и проблемы уже будут неактуальны?

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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