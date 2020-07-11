Этери Тутберидзе раскрыла секрет успешной работы

Этери Тутберидзе, получившая приз ISU Skating Awards как "Лучший тренер", призналась, что даже просто оказаться в номинации с такими профессионалами, как американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер было почетно.

- Для меня, как, наверное, и для каждого тренера - это признание уже проделанного пути, проделанной работы, - цитирует Тутберидзе пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). - Тем более что соперники у меня были очень достойные.

Этери Георгиевна, которая привела к олимпийскому "золоту" Алину Загитову, к победам на чемпионатах мира - Евгению Медведеву и восхитила весь мир звездным трио Александра Трусова - Анна Щербакова - Алена Косторная, также ответила на вопрос, в чем секрет успеха ее команды.

- Мы просто стараемся каждый день сделать хоть что-то полезное из предложенных обстоятельств. А секрет нашей работы очень прост - мы работаем с любовью к своему делу, и ничего другого нет, - подчеркнула тренер и обозначила цели на новый сезон. - Очень хочется, чтобы получилось поставить такие программы, которые цепляли бы зрителя, ну, и конечно, отработать эти программы так, чтобы хотелось их потом пересматривать. А что касается медалей? Хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше, хочется продлить это мгновение.