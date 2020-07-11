Фигуристка Косторная признана ISU лучшим новичком сезона

Россиянка Алена Косторная стала лауреатом премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards в номинации "Новичок года".

Церемония награждения проходит в онлайн-формате. Соперницами Косторной были еще одна наша соотечественница Александра Трусова, а также Ю Ен из Южной Кореи.

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне 2019/20. Она завоевала золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на первенстве Европы. Алене принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).

Отметим также, что Этери Тутберидзе стала лауреатом ISU Skating Awards в номинации "Лучший тренер".