Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет

Российский ЗРК С-500 опережает западные технологии на 15 лет. Оружие может использоваться даже в космосе. Система должна быть введена в строй в 2025-м, но не исключено, что поступит на вооружение уже в текущем году, пишет немецкое издание Focus.

Комплекс С-500 "Прометей" - эффективная защита от спутников, гиперзвукового оружия и других воздушных угроз прямо в космосе. Ожидается, что самолеты-невидимки с технологиями "стелс" также станут легкой мишенью для новой системы.

По оценкам военных, ЗРК С-500 является первым поколением систем космической обороны. Введение комплекса в строй было запланировано на 2025 год, теперь, вероятно, он появится в войсках в этом году, отмечают авторы материала.