Глава полиции Сербии: Среди зачинщиков беспорядков были граждане Британии

Директор полиции Сербии Владимир Ребич проинформировал в субботу общественность о том, что за участие в беспорядках в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце задержаны граждане Великобритании, Туниса, Черногории, Боснии и Герцеговины. Таким образом, высокопоставленный представитель правоохранительных органов косвенно подтвердил позицию сербского лидера Александра Вучича о причастности иностранных спецслужб к происходящим в государстве событиям, в ходе которых уже пострадали 130 полицейских.

"Приехали в гостеприимную Сербию и начали все крушить и нападать на полицию", - заявил агентству Танюг Ребич.

На этом фоне отдельные прозападные общественные деятели Сербии и СМИ попытались обвинить Россию в причастности к обозначенным событиям. Так, в частности, директор Центра евроатлантических исследований Елена Милич разглядела "руку Москвы" в случившихся беспорядках и ее стремление помешать нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Это, естественно, не осталось незамеченным в посольстве России в Сербии.

"Хотя выдвижение "Центром евроатлантических исследований" абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у "экспертов", отыскавших "российский след" в организации беспорядков в Сербии, - написал в Twitter посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. - Весьма прискорбно, когда зачинщиком пропаганды "российской угрозы" и тиражирования примитивных русофобских клише выступает, отбросив все стандарты профессионализма и объективности, организация, претендующая на роль "исследовательского центра". Тем более удручает, что измышления бездумно подхвачены рядом СМИ страны".

По мнению авторитетного на Балканах политического эксперта Драгомира Анджелковича, те, кто, развернул кампанию против России, объясняют ее мотивы стремлением делегитимизировать "попытки Сербии под крылом Запада достигнуть компромисс о новом статусе Косово".

"Надеюсь, что они не правы, - указывает аналитик в авторском тексте для сербского издания "Политика". - Не в части, касающейся России, поскольку я точно знаю, что здесь речь идет о лжи. Нет здесь ни капли сомнения. Москва никоим образом не имеет отношения к организации протестов в Сербии. Звучащие с другой стороны обвинения - пустые бездоказательные истории. Если же только лоббисты НАТО не хотят убедить сербскую общественность в том, что россияне большие сербы, чем те, кто находится у власти в нашей стране, так как действуют против них, поскольку они (россияне) думают, что те (сербские власти) ведут Сербию к капитуляции".

Анджелкович обращает внимание и на то, что Запад в действительности не предлагает компромисса сербам в вопросе косовского урегулирования. "Условно говоря, в игре есть два варианта капитуляции Сербии, - констатирует он. - Первый подразумевает обмен территориями между Приштиной и Белградом. Оказалось бы, что мы дважды отдаем свое: как будто мы что-то получили, но это было бы мизерно и очень дорого оплачено. Второй вариант не лучше. Мы не признали бы Косово, но оно осталось бы в нынешних границах. С Приштиной мы бы выстраивали отношения по модели Ишингера (Вольфганг Ишингер, немецкий дипломат - прим. "РГ"), подразумевающей то, что Косово рассматривалось бы практически как государство. Спустя какое-то время, настала бы очередь и признания "целого" Косово".

Эксперт приходит к выводу о том, что те сербские аналитики и СМИ, нападающие на Россию, в сущности, действуют против своего государства. "Их цель состоит в том, чтобы подтолкнуть Сербию к пропасти - капитуляции Косово, и тогда она, отделенная от российской ветви, за которую она держится, покорно упадет в нее", - предупреждает Анджелкович.

Между тем в МИД России рассчитывают на скорейшее прекращение насилия в Сербии, восстановление в дружественном нам балканском государстве общественного порядка и стабильности, возвращение общественно-политических дискуссий по всем насущным вопросам, стоящим перед страной, в конституционное русло. "В некоторых электронных СМИ появились сообщения о якобы имеющемся "российском следе" в беспорядках в столице Сербии, - говорится в заявлении Департамента информации и печати МИД России. - Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных "конспирологических" стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы". Речь на самом деле идет о низкопробной "заказухе", преследующей одну цель, - бросить тень на российско-сербское партнерство".

Следует также отметить, что президент России Владимир Путин 10 июля в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, по результатам которого официально сообщалось о том, что "в контексте балканской тематики отмечена необходимость выстраивания всех процессов с учётом основополагающей резолюции СБ ООН 1244".