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11.07.2020 21:48
Рубрика: Спорт

Главный тренер "Спартака" Тедеско стал жертвой мошенников

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско перевел мошенникам 250 тысяч рублей. По информации "Спорт-Экспресса", клуб уже подал заявление в полицию.

Фото: РИА Новости
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Сообщается, что злоумышленник представился Тедеско одним из сотрудников "красно-белых" и попросил денег на лечение родственника.

Расследование ведет УВД по городу Сочи, где спартаковцы сейчас проводят встречу чемпионата России против одноименного клуба.

Тедеско, напомним, не присутствует на скамейке из-за трехматчевой дисквалификации, которую он схлопотал из-за удаления в дерби с "Локомотивом".

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