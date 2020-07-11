Главный тренер "Спартака" Тедеско стал жертвой мошенников

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско перевел мошенникам 250 тысяч рублей. По информации "Спорт-Экспресса", клуб уже подал заявление в полицию.

Сообщается, что злоумышленник представился Тедеско одним из сотрудников "красно-белых" и попросил денег на лечение родственника.

Расследование ведет УВД по городу Сочи, где спартаковцы сейчас проводят встречу чемпионата России против одноименного клуба.

Тедеско, напомним, не присутствует на скамейке из-за трехматчевой дисквалификации, которую он схлопотал из-за удаления в дерби с "Локомотивом".