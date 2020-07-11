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11.07.2020 13:09
Рубрика: Экономика

Илон Маск обогнал Уоррена Баффета в списке самых богатых людей мира

Текст: Екатерина Петрова
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял седьмую строчку рейтинга самых богатых людей мира. По этому показателю он обогнал крупнейшего инвестора, председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, сообщает Bloomberg.

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Состояние 49-летнего Маска увеличилось на 6,1 млрд долларов и теперь оценивается в 70,5 млрд долларов. Основная доля приходится на акции Tesla, которые и принесли бизнесмену в этом году самую большую прибыль. Маску принадлежит примерно пятая часть акций. Кроме того, он владеет контрольным пакет акций Space X на сумму примерно 15 млрд долларов.

Кроме Уоррена Баффета, в рейтинге самых богатых людей мира Илон Маск обошел соучредителя компании Google Сергея Брина, сооснователя Oracle Ларри Эллисона и совладелицу L'Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс.

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