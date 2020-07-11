Илон Маск пообщался с семьей академика Королева

Американский предприниматель, изобретатель и миллиардер, основавший компанию SpaceX, Илон Маск пообщался с семьей советского ученого и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Об этом он написал в Twitter.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

"Я сегодня разговаривал с семьей Королева", - говорится в сообщении Илона Маска.

При этом он подчеркнул, что Королев "был одним из самых лучших". Примечательно, что в своем сообщении Маск написал фамилию советского конструктора по-русски в двух вариантах "Корольов/Королёв".

О чем шла речь с семьей ученого, не сообщается.

Между тем "Роскосмос" ответил на сообщение Маска о Королеве в Twitter. В госкорпорации уточнили - "He was the best" ("Он был лучшим").