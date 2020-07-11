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11.07.2020 11:15
Рубрика: Общество

Илон Маск пообщался с семьей академика Королева

Текст: Руслан Мельников
Фото: REUTERS/MIKE BLAKE Фото: REUTERS/MIKE BLAKE
Фото: REUTERS/MIKE BLAKE

Американский предприниматель, изобретатель и миллиардер, основавший компанию SpaceX, Илон Маск пообщался с семьей советского ученого и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Об этом он написал в Twitter.

"Я сегодня разговаривал с семьей Королева", - говорится в сообщении Илона Маска.

Фото: REUTERS/Steve Nesius
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При этом он подчеркнул, что Королев "был одним из самых лучших". Примечательно, что в своем сообщении Маск написал фамилию советского конструктора по-русски в двух вариантах "Корольов/Королёв".

О чем шла речь с семьей ученого, не сообщается.

Между тем "Роскосмос" ответил на сообщение Маска о Королеве в Twitter. В госкорпорации уточнили - "He was the best" ("Он был лучшим").

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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