Испанскому бренду грозит бойкот за восхваление Трампа

Популярная испанская продовольственная компания столкнулась с призывами к бойкоту после того, как ее исполнительный директор похвалил президента США Дональда Трампа. Goya Foods, продукты которой продаются в США и во многих странах Латинской Америки, является крупнейшей испанской пищевой компанией в Америке, уточняет ВВС. Но теперь многие из ее постоянных клиентов и некоторые высокопоставленные демократы призывают граждан США отказаться от продуктов фирмы.

В четверг Роберт Унану, генеральный директор Goya Foods, принял участие в мероприятии в Белом доме, посвященном визиту президента Мексики Лопеса Обрадора, во время которого президент США Дональд Трамп подписал "Инициативу о процветании лиц латиноамериканского происхождения", которую он назвал попыткой улучшить доступ к образовательным и экономическим возможностям выходцев из Латинской Америки. Унану похвалил американского президента на этом мероприятии, назвав его правление "благословленным" и тотчас подвергся резкой критике со стороны многих политиков США и Латинской Америки, которые призвали к бойкоту товаров его фирмы. Конгрессмен-демократ Александрия Окасио-Кортез из Нью-Йорка написала в Twitter, что теперь она научится делать свой собственный Adobo (популярный маринад в латиноамериканской кухне), а не покупать его у Goya Foods.

Бывший кандидат в президенты CША от демократов Хулиан Кастро сказал, что американцы должны "подумать дважды, прежде чем покупать продукты фирмы", учитывая, что ее генеральный директор похвалил "президента, который нападает на латиноамериканцев ради политической выгоды". Унану напомнили, что во время своей первой избирательной кампании Трамп называл большинство мексиканских иммигрантов "преступниками". Он, уточнили оппоненты, также проводит противоречивую миграционную политику, стремясь отменить закон, который защищает сотни тысяч молодых соискателей убежища, и пытается построить южную пограничную стену.

Учитывая историю противоречивых заявлений Дональда Трампа о латиноамериканцах, многие были удивлены похвалой, которую он получил от главы Goya Foods. Как отмечают аналитики, фактически, одобрение Унану главы Белого дома и последующее осуждение позиции бизнесмена многими видными политиками подчеркивают тот факт, что латиноамериканское сообщество в Соединенных Штатах политически далеко от монолитного. Хотя подавляющее большинство латиноамериканцев в США предпочитают голосовать за демократов, в 2016 году 28% их голосов было отдано за Трампа, согласно данным исследовательского центра Pew.

Многие пользователи заявили, что больше не будут использовать товары компании. Они поделились альтернативными брендами и рецептами в интернете, а хештеги #Goyaway и #BoycottGoya были опубликованы в социальных сетях. Некоторые клиенты заявили, что выросли с чувством привязанности к бренду, но теперь чувствуют себя разочарованными комментариями генерального директора компании.

Унану назвал нападки на него подавлением свободы слова, указав, что он также работал с бывшей первой леди США Мишель Обамой над рядом совместных инициатив. "Я не буду извиняться за то, что сказал. Когда вам позвонит президент Соединенных Штатов - вы, что скажете: "Нет, извините, я занят, нет, спасибо? Я не говорил этого Обаме и не стану говорить этого президенту Трампу", - отметил Унану.

Сторонники компании отметили, что в начале этого года Goya Foods пожертвовала более 136 тонн продовольствия благотворительным организациям Америки, чтобы помочь справиться с нехваткой продуктов у малоимущих во время пандемии коронавируса. На мероприятии в четверг Унану объявил, что он также пожертвует миллион банок турецкого гороха, нута и продовольственных продуктов на сумму более миллиона долларов, чтобы помочь семьям, пострадавшим от пандемии. Сын президента США Дональд Трамп-младший осудил негативную реакцию, написав в Twitter: "Левая толпа хочет отменить одну из крупнейших латиноамериканских компаний в Америке, потому что они признают, что президент показал отличное лидерство?".