Новости

В Москве число новых случаев коронавируса за месяц сократилось более чем в 2 раза 11:22
Крейсеры "Петр Великий и "Маршал Устинов" поразили ракеты-мишени 11:16
Илон Маск пообщался с семьей академика Королева 11:15
СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии 11:10
"Убийца" "ГАЗели" зайдет в Россию через Казахстан 11:02
Путин поздравил с юбилеем народную артистку Елену Камбурову 10:54
В Сибири создали незамерзающее дизельное топливо 10:49
В Великобритании впервые заселят диких зубров 10:42
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода 10:35
На Сахалине арестовали обвиняемых в убийстве 8-летней девочки 10:29
В ДТП под Новосибирском погибли два человека, пятеро ранены 10:21
В Башкирии в ДТП погибли три подростка 10:20
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях 10:05
В Москве от коронавируса вылечились еще более тысячи пациентов 09:57
В результате протестов в Софии пострадали трое полицейских 09:53
Стало известно, сколько животных забрали из приютов столицы 09:36
Доктор Комаровский предостерег от несерьезного отношения к антибиотикам 09:33
Жильцов дома в Нижнем Новгороде после взрыва газа разместили в школе 09:02
В Совфеде осудили "шоу" адвокатов сторон по делу Ефремова 09:00
У экс-главы минздрава Рио-де-Жанейро нашли миллион долларов наличными 08:55
В Якутске открыли закрытый из-за коронавируса пляж 08:46
Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет 08:45
В Нижнем Новгороде завели дело из-за взрыва газа в девятиэтажке 08:45
Во время капремонта Большого Каменного моста частично ограничат движение 08:32
Стало известно, как правильно стричь газон, чтобы не вызвать аллергию 08:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
11.07.2020 11:19
Рубрика: Культура

Финалист шоу "Замуж за Бузову" стал ведущим программы о дизайнерах

Текст: Сусанна Альперина
С сегодняшнего дня канал ТНТ запускает новое реалити-шоу: за звание лучшего из лучших будут бороться дизайнеры. Эфир по субботам - в 11.00. "Битва дизайнеров" - новый проект о ремонте в экстремальных условиях. "Не каждый дизайнер сможет дойти до конца, но каждый покажет, на что он способен!" , - подчеркивает канал в своем релизе.
Фото: Валентин Коробков/ vk.com Фото: Валентин Коробков/ vk.com
Фото: Валентин Коробков/ vk.com

Реалити-шоу "Битва дизайнеров" - это микс программы о ремонте и шоу талантов. Участникам - дизайнерам интерьеров из разных уголков страны - необходимо реализовать проект в ограниченные сроки и с ограниченным бюджетом. Их "клиенты" - обычные семьи. А судьи - звезды и именитые дизайнеры. Судьи и хозяева квартир оценивают ремонт по всей строгости. Главный приз - место ведущего проекта "Битвы дизайнеров". Но для этого участнику нужно одержать победу в пяти программах.

В новом проекте "Шоу ON" звезды выступят и в Интернете, и на ТВ

Прежде чем делать реальный ремонт в квартирах, участники проходят первый этап проверки на профпригодность. Их ждет разработка и воссоздание прототипа комнаты для "заказчика" - одного из членов семьи, в помещение 2х2 квадратных метра в павильоне. Четыре дизайнера, имея в подчинении лишь двух рабочих, должны за 8 часов придумать и реализовать свой проект: спальню или детскую, кухню или балкон, прихожую или гостиную. В первой программе они создают спальню для сестренок-близнецов. Тройка лучших проходит на второй уровень. Оценивают работу участников ведущий дизайнер проекта Максим Октябрев, приглашенная звезда и семья.

Фото: kinopoisk.ru
О сериалах и богах: четыре телешоу 2019 года о рае и аде

Второй этап - реальный ремонт в квартире или доме героев программы, на который дается всего одна неделя. Каждый из дизайнеров должен сделать комнату для одного из членов семьи. По итогам ремонта в следующую серию проходят только два дизайнера.

Ведущим шоу в первых программах станет финалист проекта "Замуж за Бузову" Валентин Коробков. Среди звездных гостей проекта - Анастасия Денисова, Денис Косяков, Полина Максимова и другие. Что настораживает - может ли быть столь быстрый ремонт качественным - что в павильоне, что в реальной квартире? Что радует - шоу веселое и может подарить зрителям немало полезных идей для благоустройства собственной квартиры, а еще - возможность расслабиться, слушая шутки, и почувствовать себя гуру ремонта, глядя на неверные шаги участников.

История отечественного ТВ показывает, что шоу о ремонте весьма популярны, особенно летом. В каком ряду окажется эта телевизионная новинка, зрители скоро увидят.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом
Пять фильмов, которые мы запомнили благодаря музыке Эннио Морриконе
Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится