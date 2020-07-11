С сегодняшнего дня канал ТНТ запускает новое реалити-шоу: за звание лучшего из лучших будут бороться дизайнеры. Эфир по субботам - в 11.00. "Битва дизайнеров" - новый проект о ремонте в экстремальных условиях. "Не каждый дизайнер сможет дойти до конца, но каждый покажет, на что он способен!" , - подчеркивает канал в своем релизе.

Реалити-шоу "Битва дизайнеров" - это микс программы о ремонте и шоу талантов. Участникам - дизайнерам интерьеров из разных уголков страны - необходимо реализовать проект в ограниченные сроки и с ограниченным бюджетом. Их "клиенты" - обычные семьи. А судьи - звезды и именитые дизайнеры. Судьи и хозяева квартир оценивают ремонт по всей строгости. Главный приз - место ведущего проекта "Битвы дизайнеров". Но для этого участнику нужно одержать победу в пяти программах.

Прежде чем делать реальный ремонт в квартирах, участники проходят первый этап проверки на профпригодность. Их ждет разработка и воссоздание прототипа комнаты для "заказчика" - одного из членов семьи, в помещение 2х2 квадратных метра в павильоне. Четыре дизайнера, имея в подчинении лишь двух рабочих, должны за 8 часов придумать и реализовать свой проект: спальню или детскую, кухню или балкон, прихожую или гостиную. В первой программе они создают спальню для сестренок-близнецов. Тройка лучших проходит на второй уровень. Оценивают работу участников ведущий дизайнер проекта Максим Октябрев, приглашенная звезда и семья.

Второй этап - реальный ремонт в квартире или доме героев программы, на который дается всего одна неделя. Каждый из дизайнеров должен сделать комнату для одного из членов семьи. По итогам ремонта в следующую серию проходят только два дизайнера.

Ведущим шоу в первых программах станет финалист проекта "Замуж за Бузову" Валентин Коробков. Среди звездных гостей проекта - Анастасия Денисова, Денис Косяков, Полина Максимова и другие. Что настораживает - может ли быть столь быстрый ремонт качественным - что в павильоне, что в реальной квартире? Что радует - шоу веселое и может подарить зрителям немало полезных идей для благоустройства собственной квартиры, а еще - возможность расслабиться, слушая шутки, и почувствовать себя гуру ремонта, глядя на неверные шаги участников.

История отечественного ТВ показывает, что шоу о ремонте весьма популярны, особенно летом. В каком ряду окажется эта телевизионная новинка, зрители скоро увидят.