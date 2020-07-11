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11.07.2020 22:22
Рубрика: Власть

Косачев: Научного, культурного, цивилизационного на Украине все меньше

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам)
Очень люблю Антона Павловича Чехова, за многое.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Отдельно - за эту мысль: "Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука."

Фото: EPA-EFE/SEDAT SUNA
Косачев прокомментировал решение превратить собор Святой Софии в мечеть

А теперь - к нашим соседям. Как выясняется, Украина заблокировала ввоз на свою территорию научной литературы из России, в текущем году в эту страну от нас не импортировано ни одного экземпляра книжной продукции (!).

Эх, соседи. Национального у вас становится всё больше. Научного, культурного, цивилизационного - всё меньше. Пространство стремительно сокращается до глобуса Украины.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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