Косачев: Научного, культурного, цивилизационного на Украине все меньше

Очень люблю Антона Павловича Чехова, за многое.

Отдельно - за эту мысль: "Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука."

А теперь - к нашим соседям. Как выясняется, Украина заблокировала ввоз на свою территорию научной литературы из России, в текущем году в эту страну от нас не импортировано ни одного экземпляра книжной продукции (!).

Эх, соседи. Национального у вас становится всё больше. Научного, культурного, цивилизационного - всё меньше. Пространство стремительно сокращается до глобуса Украины.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.