На египетском "пляже смерти" одновременно утонули 11 человек

Новыми жертвами "пляжа смерти" в египетской Александрии стали 11 человек. Десять из них одновременно утонули, пытаясь спасти оказавшегося в воде ребенка. На данный момент на берег вытащили шесть тел, еще пять продолжают искать спасатели, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал. Тот, в свою очередь, привел в качестве источника Центральное управление Александрии по туризму.

Пляж получил свое жуткое название из-за участившихся случаев гибели пловцов. Недавно власти запретили его посещение из-за распространения коронавируса. Однако местные жители все равно приходили сюда, чтобы искупаться. Трагический инцидент произошел в 5:20 утра - именно потому, что отдыхающие торопились сходить на море до появления здесь полицейских патрулей.

В Египте с марта закрыты все пляжи. Температура воздуха в Александрии днем достигает 30 градусов, ночью - 23-25 градусов.