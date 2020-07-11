На военных базах США в Японии ввели карантин из-за коронавируса

Карантин из-за вспышки коронавируса введен на двух военных базах США на Окинаве. С 7 по 11 июля выявлен 61 подтвержденный случай заболевания, сообщил губернатор префектуры Дэнни Тамаки.

"На базе Кэмп-Хансэн и на авиабазе Футэмма действует карантин. Это крайне прискорбно. Мне придется выразить сильное сомнение о мерах американского контингента по сдерживанию вируса", - цитирует чиновника информагентство Kyodo.

Тамаки также отметил, что властям Окинавы поступила информация об участии 4 июля американских военных в вечеринках по случаю празднования Дня независимости США на пляжах и в развлекательных кварталах в городе. Телеканал NHK со ссылкой на свои источники информировал, что количество инфицированных среди американских военнослужащих на Окинаве достигло 148.

Военное командование морской пехоты США в Японии 10 июля вернуло ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. Военнослужащим не разрешается пользоваться общественным транспортом, кроме специального такси на территории военных объектов, а выход за пределы баз будет ограничен.