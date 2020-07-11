Непрерывное восстановление потребительского рынка придает динамику китайской экономике

В июне индекс развития сектора экспресс-доставки достиг 364,2, увеличившись на 75,1% в годовом исчислении. Китай лидирует в мире по темпам развития электронной коммерции. Сейчас в стране Интернет-торговля и экспресс-доставка вместе стимулируют спрос. Стремительно развивается ряд новых моделей, таких как "экспресс-доставка + стриминг онлайн-продажи", что уже стало новой движущей силой для содействия потреблению.

В начале марта этого года по мере постоянного улучшения эпидемической ситуации Китай четко поставил перед собой задачу сочетать возобновление производства и расширение внутреннего спроса, а также высвободить потребительский потенциал. После напряженной работы, продолжающейся в течение нескольких месяцев, ускоряется восстановление потребительского рынка Китая. За первые 5 месяцев нынешнего года розничный товарооборот в Интернете увеличился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае индекс деловой активности в непроизводственном секторе составил 53,6%, увеличившись на 0,4% по сравнению с апрелем.

Джастин Сарджент - генеральный директор филиала компании Nielsen в Китае, которая занимается глобальным мониторингом и анализом, недавно заявил, что китайский потребительский рынок продемонстрировал признаки восстановления, что станет новым импульсом экономического развития Китая и зарей мировой экономики.

Численность населения в Китае составляет 1,4 млрд, 400 млн из которых со средним уровнем дохода, поэтому в стране сложился большой и устойчивый потребительский рынок. Китайское правительство приняло ряд мер для стимулирования этого сегмента. В ходе двух сессий нынешнего года была разработана масштабная политика, нацеленная на подъем рыночной экономики. По состоянию на 8 мая администрации 28 провинций, городов центрального подчинения и более 170 местных городов выпустили облигации на сумму более 19 млрд юаней для поддержки потребительского рынка.

В начале июня этого года заместитель премьер-министра, министр торговли Таиланда Чурин Лаксанависит представил таиландские фрукты китайским потребителям во время прямой трансляции на китайской платформе электронной коммерции, где было продано около 5000 дурианов, 20 тыс. кокосовых орехов и других местных продуктов.

Кроме того, было определено, что в начале ноября, как и было намечено ранее, состоится 3-е Китайское международное импортное ЭКСПО. По состоянию на начало июня 90% запланированной выставочной площади уже забронировано согласно контрактам. Это свидетельствует о привлекательности китайского рынка.

Недавно на австралийском портале "Форум Восточной Азии" (East Asia Forum) было отмечено, что Китай является ключом к скорейшему восстановлению экономики в постэпидемическую эпоху.