Открытие XV фестиваля "В кругу семьи" посмотрели более 1,7 миллиона зрителей

Какое значение в жизни всех мужчин Бразилии от мала до велика имеет чемпионат мира по футболу? Что за обычаи мусульманской свадьбы в Кении? Какие замки мечты строят люди в Иране? Каких ждать курьезов в американском пансионате престарелых, если родственники решат переехать туда жить к пожилому отцу? Какой день в своей жизни сочтет самым прекрасным руководитель театра в Италии? Есть ли в России волшебное средство, замедляющее время?..

Как клуб уникальных и целебных для души кинопутешествий, фестиваль "В кругу семьи" знакомит с традициями, семейным укладом и поисками счастья в разных странах мира. В этом году он впервые проходит в онлайн-формате и традиционно - при поддержке государственной корпорации "Ростех" и ее руководителя Сергея Чемезова. До 14 июля в программе - онлайн показы 18 фильмов из 15 стран: Израиля, Бразилии, Германии, Болгарии, Ирана, США, Литвы, Кении, Дании, Латвии, Италии, Сербии, Македонии, Хорватии и России.

Международное жюри возглавляет актер Станислав Любшин. Церемонию открытия XV фестиваля "В кругу семьи" только за первый вечер прямой трансляции посмотрело более 1,7 миллиона человек, и эта цифра растет с каждым днем. Президент фестиваля и руководитель общенациональной программы "В кругу семьи" Александр Ковтунец рассказал "Российской газете", почему сегодня тема семьи и взаимопонимания поколений оказалась столь востребованной.

Вы вступили в серьезную конкурентную борьбу за зрителей онлайн, ведь три месяца на самоизоляции люди сидели только в интернете. И уже на старте фестиваля "В кругу семьи" показали рекорды посещений: один миллион семьсот тысяч просмотров за первый же вечер. Сложно ли было в этом году собрать международную конкурсную программу, каким образом это происходило?

Александр Ковтунец: Уже в апреле программа была сформирована полностью. А когда в конце мая стало понятно, что вероятность выхода нашего фестиваля в живом формате из-за режима самоизоляции очень невысокая, мы начали переориентироваться на онлайн-показ. И, конечно, с целым рядом правообладателей фильмов непросто было договориться. Несколько картин слетели, чего уж говорить. Но когда я стал узнавать ситуацию на других фестивалях, то там фильмы, которые были изначально запланированы в основную программу, слетали десятками.

90 процентов фильмов в нашей программе из других стран. Потому что, к сожалению, не так много в нашей стране создается семейных фильмов, которые по праву могли бы быть представлены и рекомендованы для семейного просмотра. Но так как мы много лет работаем с теми компаниями, которые создают во всем мире именно семейное и детское кино, то определенный уровень доверия к нам существует и к тому, что мы приложим все усилия, чтобы эти фильмы не украли при онлайн показах. Чтобы все авторские права были соблюдены. И во многом серьезная защита контента явилась тем фактором, почему "Одноклассники" и Оkkо стали партнерами.

Очень интересные фильмы представлены в программе из Бразилии, Болгарии, Литвы, Латвии и из многих других стран. Кроме того, мы показываем ретроспективу фильмов-лауреатов прошлых лет, чтобы поддержать наш фестиваль. С другой стороны, мы решили не перегружать фестиваль в этом году, потому что понимаем, что в течение одного дня зритель все равно более четырех-пяти картин не посмотрит, а сроки проведения у нас сократились. Мы решили гнаться не за количеством, а за качеством.

Александр Ковтунец: Фестиваль проходил во многих крупных российских городах, а последние несколько лет получил прописку в Ярославле. Ярославский акцент в этом году будет?

Не теряю надежды, что фильмы-лауреаты мы покажем в Ярославле после окончания фестиваля, чтобы не только онлайн, но и вживую зрители смогли их увидеть. И специально для Ярославля на деловой программе мы проводим ряд дополнительных учебных курсов. Например, по обучению и созданию позитивного контента и своих блогов библиотекарей, социальных и культурных работников Ярославской области. Ведь зачастую сегодня без умения работать онлайн сложно добиваться больших успехов.

Музыкальный хедлайнер фестиваля - Bosaya. Фото: Пресс-служба программы "В кругу семьи"

Большие успехи - это, считается, сколько подписчиков?

Александр Ковтунец: Все зависит от темы. Я во время пандемии на своей странице в Инстаграме начал вести в чем-то просветительскую работу. Три раза в неделю выходят небольшие сюжеты - размышления, ответы на вопросы людей о семье, о детях, о той или иной ситуации. И за небольшой срок уже подписалось 82 тысячи человек. Людям сейчас не хватает света и добра. Ответов на живые вопросы, а не на надуманные проблемы. И мы создали первую в мире Школу позитивного контента. Учим, как сделать так, чтобы это было драматургически интересно, актерски классно сыграно, режиссерски выстроено.

Один ваш короткометражный социальный фестивальный фильм, "Быть", в соцсетях набрал 70 миллионов просмотров. То есть людей тема семьи трогает.

Александр Ковтунец: Сейчас готовим целую серию таких короткометражных историй. В августе начинаем снимать "Право на ошибку" о людях, которые живут в браке, но в современном мире в пандемию им вдруг кажется, что они разлюбили друг друга. И что им нужно сделать, чтобы опять смотреть друг на друга влюбленными глазами. Потом будут затронуты темы, как не унывать даже в самой сложной ситуации. А фильм "Детское счастье" из этой же серии, уже вышедший, - об отношении детей и родителей с гаджетами. И сейчас готовимся к полному метру. Главного героя в картине - рэпера и блогера - будет играть Никита Пресняков. По сюжету у него нет никакого контакта с родителями. Но потихонечку он меняется, и к финалу готов отдать свою жизнь за свою семью. В этом фильме я надеюсь творчески соприкоснуться и со Станиславом Андреевичем Любшиным - его персонаж играет ключевую роль, как раз роль того человека, который помогает нашему главному герою переосмыслить всю его жизнь.

Сейчас у нас есть время для репетиций. Встречаемся часто. Никита Пресняков пишет музыку, сам написал песню, которую будет исполнять в фильме.

Все пятнадцать лет на фестивале показывают не только российские и зарубежные фильмы, мировые премьеры, но и готовят насыщенную деловую программу. В этом году ее название - "Семья и вызовы времени".

Александр Ковтунец: То, что сейчас произошло в рамках изоляции, действительно можно считать вызовом времени. Непонятно: что делать, как жить людям, которые не привыкли так долго находиться вместе, быть в семье, и как потом не развестись. Каким образом реагировать на психологические трудности. В простой доступной форме мы пытаемся обсудить нравственные и духовные аспекты тех проблем, с которыми сегодня сталкиваются очень многие современные семьи.

И "В кругу семьи", можно сказать, профессионально растопить в сердцах весь лед…

Александр Ковтунец: В своих проектах и социальных программах мы стараемся создать атмосферу абсолютного уважения и внимания, дотронуться до каждого человека. И внутри нашего коллектива с любовью все делать, и вовне это отдавать. Люди это чувствуют и потому возвращаются к нам из года в год всеми семьями.

Что касается международного кинофестиваля, в столь непростой ситуации в мире, когда приехать иностранным гостям невозможно, да и из России не из всех регионов еще можно выезжать, открывая юбилейный киносмотр онлайн, мы прогнозировали, что фильмы посмотрят гораздо больше людей, чем смогли бы увидеть их вживую на фестивале. И, как всегда, старались открыть дорогу добрым картинам, - они потом становятся любимыми для многих зрителей, которые ищут душевное кино.

Справка "РГ"

XV Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи" проходит при поддержке госкорпорации "Ростех", министерства культуры РФ, уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой, правительства Ярославской области и Федерального агентства по делам молодежи.

Всего за пятнадцатилетнюю историю "В кругу семьи" зрители фестиваля увидели на больших экранах кинотеатров крупнейших городов России более 450 фильмов из 50 стран мира. В международное жюри под председательством Станислава Любшина вошли кинематографисты России, США, Литвы и Индии.

В деловой программе фестиваля "В кругу семьи" - научно-практическая конференция на тему "Семья и вызовы времени", лекции и тренинги ведущих отечественных ученых и психологов. До 13 июля в рамках XV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи" проходит II Всероссийский Слёт Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Более 700 юных блогеров из 77 регионов РФ принимают участие в обучении.

Посмотреть художественную и деловую программу XV фестиваля "В кругу семьи" можно на сайте, в прямых эфирах социальной сети "Одноклассники" и на платформе онлайн-кинотеатра Okko.