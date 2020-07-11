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11.07.2020 15:47
Рубрика: В мире

Пять человек погибли при захвате храма в ЮАР

Текст: Андрей Васильев

Несколько десятков вооруженных злоумышленников захватили в субботу заложников в церкви, расположенной к западу от южноафриканского города Йоханнесбург, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию ЮАР. Пять человек были убиты, еще шесть получили ранения. Точное количество заложников остается неизвестным. В полиции сообщили, что нападение группы вооруженных людей на религиозное учреждение "могло быть вызвано враждой" между членами церкви.

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В заявлении городского управления полиции говорится, что полицейские и военные, которые прибыли по вывозу в экстренную службу к храму Пресвятой Богородицы, принадлежащему "Международной церкви святости пятидесятников Африки", обнаружили тела четырех человек, "застреленных и сожженных в машине", и убитого охранника - в другой машине.

Спецназовцы провели силовую операцию и освободили мужчин, женщин и детей, которые были заложниками и, по-видимому, жили непосредственно в помещении, примыкающем к церкви. Было задержано около 30 человек, которые ворвались в церковь, среди них есть сотрудники полиции, сил национальной обороны и исправительных учреждений. Части злоумышленников удалось закрыться в одном из отсеков храма. С ними ведутся переговоры об освобождении оставшейся части заложников.

Комиссар национальной полиции ЮАР генерал Хехла Джон Ситол заявил: в ходе операции сотрудники сил безопасности "предотвратили то, что могло быть более серьезным кровопролитием и привести к большому количеству смертей". По словам генерала, которого цитирует ABC News, крайне прискорбно, что такой инцидент имеет место в то время, когда Южная Африка страдает от смертельного коронавируса и на фоне участившихся случаев насильственных преступлений.

В мире Африка ЮАР

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