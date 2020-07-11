Попова упрекнула в беспечности россиян, забывших о COVID-19 на курортах

По ее словам, люди так обрадовались возможности отдохнуть, что стали очень беспечными по отношению к своему здоровью и здоровью отдыхающих. "И вот это плохой прогностический признак", - отметила Попова в эфире телеканала "Россия 1".
"Я бы очень попросила всех, кто имеет возможность отдыхать, кто выезжает за город и тем более в курортные зоны, где собираются люди из разных уголков нашей страны, неукоснительно соблюдать все действующие сегодня требования", - добавила Попова.
Ранее Роспотребнадзор подготовил требования к работе санаторно-курортных комплексов. В частности, владельцам курортных комплексов надо нанимать больше горничных. Влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств должна быть ежедневной. А матрацы и наматрасники требуется обрабатывать парогенератором.
Роспотребнадзор рекомендует организовывать доставку еду по номерам. Если не получается, то в столовых и ресторанах расставлять столики с учетом социальной дистанции - не ближе чем в двух метрах друг от друга. За столик рекомендуется сажать только одного человека. Но если обедать приходит семья, то ее можно посадить и за один стол. Организация шведского стола допускается, но блюда надо расставлять таким образом, чтобы между ними тоже оказалась дистанция в два метра.
Шезлонги, раздевалки, кулеры с питьевой водой на пляжах также отодвинут друг от друга на два метра. Рекомендуется наносить сигнальную разметку на песок, чтобы отдыхающие старались не приближаться друг к другу. Но загорать и купаться в масках, конечно же, не нужно.
В летний период вирусы менее активны, чем осенью и весной. Если весной коронавирус жил на предметах в среднем три дня, то летом под влиянием солнечных лучей высыхает за несколько часов и теряет свои поражающие свойства.