Попова упрекнула в беспечности россиян, забывших о COVID-19 на курортах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что россияне, уехавшие отдыхать на отечественные курорты после снятия там ограничений, совсем забыли про меры предосторожности.

По ее словам, люди так обрадовались возможности отдохнуть, что стали очень беспечными по отношению к своему здоровью и здоровью отдыхающих. "И вот это плохой прогностический признак", - отметила Попова в эфире телеканала "Россия 1".

"Я бы очень попросила всех, кто имеет возможность отдыхать, кто выезжает за город и тем более в курортные зоны, где собираются люди из разных уголков нашей страны, неукоснительно соблюдать все действующие сегодня требования", - добавила Попова.

Ранее Роспотребнадзор подготовил требования к работе санаторно-курортных комплексов. В частности, владельцам курортных комплексов надо нанимать больше горничных. Влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств должна быть ежедневной. А матрацы и наматрасники требуется обрабатывать парогенератором.

Роспотребнадзор рекомендует организовывать доставку еду по номерам. Если не получается, то в столовых и ресторанах расставлять столики с учетом социальной дистанции - не ближе чем в двух метрах друг от друга. За столик рекомендуется сажать только одного человека. Но если обедать приходит семья, то ее можно посадить и за один стол. Организация шведского стола допускается, но блюда надо расставлять таким образом, чтобы между ними тоже оказалась дистанция в два метра.

Шезлонги, раздевалки, кулеры с питьевой водой на пляжах также отодвинут друг от друга на два метра. Рекомендуется наносить сигнальную разметку на песок, чтобы отдыхающие старались не приближаться друг к другу. Но загорать и купаться в масках, конечно же, не нужно.

В летний период вирусы менее активны, чем осенью и весной. Если весной коронавирус жил на предметах в среднем три дня, то летом под влиянием солнечных лучей высыхает за несколько часов и теряет свои поражающие свойства.