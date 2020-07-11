Посетить коридоры эпох приглашает "Купалье" в Александрии

Если задаться вопросом, как можно точнее перевести с белорусского слово "купало", то славянские братья, скорее всего, пояснят, что вкладывают в него понятие чего-то властного, горячего, яркого. Уже больше десяти лет в агрогородке Александрия, на малой родине президента Беларуси, проходит увлекательный праздник "Купалье", который фонтанирует национальным колоритом, а посвящен он торжеству летнего солнцестояния.

Более ста тысяч гостей и участников, в том числе из России и Украины, собрались в этом году на живописных берегах Днепра, где в эти дни, по преданиям, и проходило очищение огнем и водой. В агрогородке 11 и 12 июля можно познакомиться с разнообразными традициями страны, посетить город мастеров, в котором собрались ремесленники из всех уголков Синеокой.

В Александрии, констатирует БЕЛТА, постоянно царит невероятная атмосфера, которая позволяет окунуться в историю белорусских традиций, узнать, как развивалось то или иное творческое направление. Народная умелица Татьяна Наумова, например, представляет в этом году костюм с традиционной хотимской вышивкой. "Ведь в древности именно по узору на одежде определяли, из каких краев прибыл человек", - пояснила она.

"Купалье", подтвердила и мастер Ирина Коваль, дает возможность познакомиться с традициями разных регионов. "Это удивительный праздник, в котором сочетаются современная культура и белорусские традиции". Сама Ирина, например, занимается плетением из соломки в районном центре детского творчества, который знатоки называют настоящим брендом Беларуси. "Сегодня я представила не только свои работы, но и работы своих юных учеников", - сообщила она.

Представитель народного творчества из Шкловского района Оксана Куденкова с гордостью сообщила, что на их выставке можно найти костюмы, которым уже два столетия. "Один из них мы нашли в заброшенном доме одной из деревень района - здесь рубашка, темная юбка и фартук".

А самородки из Оршанского дома ремесел, которые навещают Александрию ежегодно, смастерили в этом году удивительные презенты из дерева. Здесь "мы заряжаемся положительными эмоциями, которые потом находят отражение в творчестве", - рассказал руководитель дома ремесел Владимир Соколов.

Одной из интересных площадок стал в Александрии и "Коридор эпох": здесь и белорусская хатка с печкой и колыбелью, и атрибуты средневековья, костюмы военных лет. Для гостей праздника подготовили разнообразные мастер-классы, где каждый желающий может попробовать себя в традиционных белорусских ремеслах, резюмирует агентство.