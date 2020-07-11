Президент Кубы уличил Трампа в политической неграмотности

Президент Кубы Мигель Диас-Канель уличил Дональда Трампа в политической неграмотности. Так кубинский лидер отреагировал на прозвучавшие ранее заявления главы Белого Дома о борьбе США за освобождение Венесуэлы и Кубы.

"Только политически неграмотные могут предлагать "освободить Венесуэлу", чтобы "освободить Кубу". О двух нациях, настолько свободных и независимых, уже неоднократно нанесших поражение империи, не стоило бы говорить тем, кто игнорирует историю наших народов", - написал кубинский лидер на своей странице в Twitter.

Накануне Дональд Трамп, выступая в штаб-квартире Южного командования американской армии в Майами, заявил, что США "борются, чтобы освободить Венесуэлу, чтобы освободить Кубу".