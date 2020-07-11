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11.07.2020 10:54
Рубрика: Власть

Путин поздравил с юбилеем народную артистку Елену Камбурову

Текст: Галина Мисливская

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения певицу, народную артистку России Елену Камбурову.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Елена Камбурова: Одиночество на сцене – страшная вещь

"Самобытный талант, неповторимая и всегда узнаваемая манера исполнения песен позволили Вам добиться творческих успехов, снискать широкое профессиональное признание, но главное - заслужить искреннюю любовь ценителей поэзии и музыкального искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал артистке здоровья и благополучия.

Искусство тишины

Текст: Елена Новоселова
Народная артистка России Елена Камбурова отмечает юбилей. 11 июля Театр музыки и поэзии в полном составе соберется на ее даче под Коломной. Наверняка, будут звучать любимые песни. А можно ли петь тишиной и почему одна музыка оглупляет, а другая, наоборот, укрупняет мысли, певица рассказала "РГ" накануне.

Мать Елена

У Елены Камбуровой удивительный дом. Как будто гигантская птица присела среди кустов, не успев сложить крылья. Его спроектировали монахини Ново-Голутвина монастыря. Странная история, впрочем, как и все вокруг. "Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива. Чтобы я мог не разгибаясь, гнуться. Но я другое дерево", как поет Камбурова.

"Я дружу с ними, подворье монастыря находится рядом. Хотела небольшой домик. Но монахини размахнулись. Мать Елена, на все руки мастер, практически построила этот дом. Я сначала испугалась такого огромного, но потом привыкла", - рассказывает актриса с такой знакомой по тону, кажется, неуверенной, стеснительной интонацией.

Сруб из темного, как будто ему сто лет, дерева своей простотой и распахнутостью никаким боком не монтируется к архитектуре холеных, обнесенных глухими заборами особнячков дачной деревушки Воловичи. Дому смотреть окнами в поле ничего не мешает: нет даже виртуальной рабицы, которая хотя бы наметала межу хозяйства. Безграничная природа впереди.

Фото: Ирина Штольба
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"Здесь так тихо. Ничто не заставит меня сделать мощный высокий забор. Терпеть не могу, когда отгораживаются", - говорит хозяйка. Мы идем мимо гамака на открытой террасе ("Мое место, здесь люблю читать"), через гостиную, где в углу любимая икона Ксении Петербуржской, поднимаемся на второй этаж. Там все устроено для друзей. Светло и прохладно. Стол большой, деревянный, авторский. "Не Рядинского ли?" - спрашивает фотокорреспондент. - "Точно", - прямо загорается хозяйка. Зодчий, создатель древней русской деревни "Былина", Анатолий Васильевич дружил со многими известными людьми. К нему приезжали и Алла Пугачева, и Борис Ельцин, и Джим Керри. А Камбуровой он привез этот сделанный по старинным техникам стол прямо домой. В подарок. Завтра за ним легко разместится большая компания из театра. Потом сможет и переночевать: топчанов в доме тоже хватает.

На стене символическая и очень любимая фотография: среди знаменитых французских шансонье - обожаемый Жак Брель. Она случайно попала на его концерт в театре Эстрады. Сплав актерского мастерства и вокала так потряс молодую Камбурову, что одним из первых спектаклей ее театра стала через много лет постановка "Здравствуйте, Жак Брель!", где она соединила Бреля и Высоцкого.

Как выражается Елена Антоновна, дом полон клоуноподобными существами. Среди них изящный Пьеро - цитата из еще одного знаменитого спектакля "Игра снов", вечный спутник и альтер эго певицы.

- Чем вам так близок этот бледнолицый француз?

- Пьеро способен на все. Он может быть и таким, и сяким. Это - человек, который открыто говорит то, что он хочет. Смелый и трогательный.

Владимир Дашкевич написал целый цикл песен на стихи Мандельштама. Они меня потрясли. Когда выступала, всегда думала: в зале какой-нибудь стукач да найдется. И находился...

Также смело и трогательно Камбурова во время вручения Госпремии попросила президента помочь слабым. "Я сидела и ждала своей очереди. Не думала, что это скажу. Слушала, как народ славословит, - вспоминает уже давнюю историю Елена. - И вдруг решила, что самое главное в нашей жизни зависит от того, как общество относится к беззащитным людям и животным. Вышла и сказала. У президента мои слова не вызвали непонимания. А вот у некоторых коллег - да. Я видела их лица: на них не было сочувствия..."

У Елены Камбуровой удивительная дача. Ее спроектировали монахини соседнего монастыря. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Мальчики

Цокая когтями по лестнице, в комнату ворвался молодой веселый пес, черномазый, с желтой бляхой в ухе. Такие вешают бездомным и привитым от заразных для человека болезней собакам. "Мальчик?" - вырвалось от неожиданности.

- Мы зовем его Чернышом, он ничей и очень к нам привязан. Но и "Мальчиков" в моей жизни было много, - поняв намек, объясняет Елена Антоновна. - Мальчик-первый - это существо, очень любимое Фаиной Раневской. Он, по сути, сделал мне протекцию. Когда я пришла в первый раз к Фаине Георгиевне, он настолько ко мне по-доброму отнесся, что даже удивил хозяйку. Пес далеко не всех привечал. Поэтому Раневская сказала: "Приходите!"

Фото: Светлана Мазурова
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Вообще это чудо, что мы с ней встретились. Мне было лет двадцать пять, когда, уже будучи актрисой, я читала на радио "Юность" горьковскую "Нунчу". Раневская услышала запись и отреагировала письмом, которое начиналось словами: "Никогда не писала на радио... А дальше всякие комплименты. Я тогда не подумала, что надо ее отблагодарить, мне не приходило в голову ее этим беспокоить. Но как-то один знакомый, который знал о письме Раневской, сообщил: еду к Фаине Георгиевне, если хочешь, давай со мной. Мы приехали и были встречены очень сурово. Но позже она смягчилась. Я скромненько сидела в углу, Раневская спросила: "Кто вы такая?" Я говорю: "Камбурова". И тогда она изрекла: "Деточка, хорошо, что вы не фифа!" А тут еще и Мальчик мне службу сослужил. Меня до сих поражает, что она запомнила мою фамилию.

История Мальчика-второго стала памятником брoдячим животным "Сочувствие".

- Эту собаку все очень любили. Она жила при метро "Новослободская", там ее прикармливали, а потом молодая девушка ее убила, - говорит Елена Антоновна очень буднично и от этого делается не по себе. - Подошла и ударила ножиком... Это нас всех потрясло. Решили сделать памятник. Создали совет попечителей, куда кроме меня входили Белла Ахмадулина, Элина Быстрицкая, Евгений Евтушенко, Фазиль Искандер и многие другие деятели искусства. Трудно было добиться, чтобы памятник поставили в переходе метро. Но сейчас медная голова Мальчика блестит, потому что все его гладят.

Камбурова рассказывает и ничего не замечает, надеется трехцветная кошка Паша. Можно прыгнуть на колени и свернуться клубком. Не беда, что нарядное, шоколадного цвета платье певицы будет в шерсти.

- Мне родители никогда ничего не внушали, - хозяйка делает вид, что ничего не замечает. - Но я с детства безумно любила животинок - и кошек, и собак. Всегда понимала, как им трудно живется, особенно бездомным. И потом тот, кто способен обидеть бессловесное существо, не задумываясь оскорбит и унизит человека... Люблю вспоминать историю, как в Нью-Йоркском зоопарке стояло зеркало, а под ним надпись: "Самое опасное существо на Земле"...

Вторая кошка Камбуровой Люсик (сокращенно от Львусик) - персиковый мохнатый зверь, лишь мелькнул своей гривой и скрылся в прохладной тени вишен.

Дом полон клоунов. Среди них и кукла Пьеро. Этот бледнолицый француз - альтер эго певицы. Трогательный и смелый. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

И цветы, и шмели, и трава

Солнце в зените. В теплице буйствует капуста, на клумбе вместе с цветами - картошка, пышный куст чертополоха на скошенном хозяйском поле - красота летней дачи! "И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной..." - приходит на ум Иван Бунин в исполнении Камбуровой.

Она любит лето за то, что цветут ромашки, "божественные глаза", вообще благоволит к полевым цветам, которые растут сами по себе. Но вот летним человеком, ни по духу, ни по темпераменту и эстетическим предпочтениям, Елену Антоновну назвать трудно. В ее деликатном и тихом искусстве пушкинская осенняя глубина и поэзия. "По красоте, конечно, ничто не сравнится с осенью, - актриса замечает, что находит полное понимание. - Такое разнообразие красок, неярких, мягких. Особенно хороши осенью деревья. Вот у меня здесь перед крыльцом - пять березочек. Ничего нет трогательней. Деревья для меня - радость земли. Они тоже живые. Кстати, недавно узнала, что Антон Павлович Чехов старался везде, где бывал, посадить куст, дерево".

Фото: Виктор Васенин/РГ
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"Другие деревья" - это вообще тема творчества. Например, надо быть "другим деревом", чтобы начать петь Гумилева, которого расстреляли за антисоветский заговор, и Мандельштама, который поставил диагноз: "Мы живем, под собою не чуя страны..."

- Я как-то с самого начала поняла, что песни со средними стихами меня не устраивают. Владимир Дашкевич написал целый цикл песен на стихи Мандельштама. Они меня потрясли. Когда выступала, всегда думала: в зале какой-нибудь стукач да найдется, что-нибудь куда-нибудь напишет. И действительно, писали. У меня с репертуаром бывали сложности. Очень рано поняла, что в стране происходили чудовищные вещи вещи. Не только потому, что родственники репрессированы. По стихам поняла. "Реквием" Ахматовой, который я исполняла, не мог на меня не подействовать. Окуджава удивительный. Это для меня такой вот самый-самый дорогой человек, потому что он писал только о доброте, о красоте. По его песням можно учиться жить. "Совесть, благородство и достоинство. Вот оно святое наше воинство! Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь". Это программа жизни.

Про совесть и достоинство раньше говорили на кухнях, теперь вот на дачах. Тихий голос поколения, предпочитавшего стихи другим видам искусства, не расслышать из личного авто, на котором из-за коронавируса смотрят концерты звезд на стадионах. Или: "Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба"?

- Попса, к счастью, не все уничтожила. Когда я начинала, студенческая молодежь очень интересовалась поэзией. Впрочем, были встречи и с другой аудиторией, когда люди недоумевали: "Я такое дерево"? Что это? Про что это?" Привыкшие к советской эстраде, они не представляли, что можно выражать себя в песне и по-другому. Сейчас смотрю в совершенно другой прагматичный зал. О вырождении песни мало кто говорит, а ведь мы такие, какую музыку слушаем.

Но вот неожиданность: в Краснодаре возник фан-клуб Елены Камбуровой. Группа мальчиков и девочек, которым по 14-15 лет, изучают ее записи, хорошо знают песни. Может быть, мир еще повернется к другой музыке на великие стихи?

Блиц-опрос

Тени звука

Про вас говорят: Камбурова - это искусство тишины...

Елена Камбурова: У меня есть песня, которую я пою не звуком, а "тенью звука". Без микрофона это невозможно. Песня Окуджавы "После дождичка". Если я ее буду петь громко, она исчезнет. Крупно звучит только шепот.

Ваша любимая военная песня?

Елена Камбурова: Если выбирать одну, то это "Простите пехоте" Булата Окуджавы. Но у нас есть спектакль "Победа-реквием". Я очень его люблю и сама в нем участвую.

Откуда родом ваши родители?

Елена Камбурова: Мои корни в Донецкой области. Там со времен Екатерины Великой было много греческих поселений.

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