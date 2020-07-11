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11.07.2020 11:34
Рубрика: Общество

Еще 1002 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Еще 1002 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1002 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164095 человек.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Отсутствие у человека заболевания подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. помимо этого, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Оперштаб напоминает: если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

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