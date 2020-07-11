Стало известно, как правильно стричь газон, чтобы не вызвать аллергию

В столичном регионе из-за холодной весны сдвинулись сроки цветения аллергенных трав и злаков , растущих на придомовых территориях. Какая трава наибольший аллерген и как правильно стричь разнотравные газоны, рассказала "РГ" заместитель начальника информационно-аналитического отдела ГБУ "Мосэкомониторинг" Алена Гавриленко.

"Обычно всплеск аллергии на цветение злаковых растений приходится на весну, в этом году погодные условия спровоцировали сильное цветение злаковых летом, и, как следствие, рост числа жалоб на аллергию среди жителей, - рассказывает Гавриленко. - Сильные городские аллергены среди травянистых злаков - тимофеевка, мятлик, пырей, овсяница, райграсс. Скоро зацветет еще один аллерген - полынь. Чтобы снизить проявление аллергии от этих злаков и трав, нужно своевременно и правильно их косить".

По словам Гавриленко, косить растения нужно до распускания колоса, иначе аллергенная пыльца будет сильнее разлетаться в разные стороны и легче попадать в дыхательные пути. Скошенную траву нужно быстро убрать, чтобы избежать появления взвеси мелких частиц сухой травы в воздухе, которые способны провоцировать аллергию. И последнее правило - косить нужно с периодичностью, ведь скашивание травы формирует дополнительные побеги, а значит и колоски с аллергенной пыльцой.

Кстати, в Москве покос регламентирован правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ. Обычные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 сантиметров, партерные - 6-10 сантиметров. Высота травостоя после кошения в партерной части не должна быть ниже трех-пяти сантиметров, а на обычных газонах допускается до восьми. К слову, кошение травы снижает и количество клещей, носителей опасных заболеваний как для человека, так и для животных.