Новости

В Москве от коронавируса вылечились еще более тысячи пациентов 09:57
В результате протестов в Софии пострадали трое полицейских 09:53
Стало известно, сколько животных забрали из приютов столицы 09:36
Доктор Комаровский предостерег от несерьезного отношения к антибиотикам 09:33
Жильцов дома в Нижнем Новгороде после взрыва газа разместили в школе 09:02
В Совфеде осудили "шоу" адвокатов сторон по делу Ефремова 09:00
У экс-главы минздрава Рио-де-Жанейро нашли миллион долларов наличными 08:55
В Якутске открыли закрытый из-за коронавируса пляж 08:46
Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет 08:45
В Нижнем Новгороде завели дело из-за взрыва газа в девятиэтажке 08:45
Во время капремонта Большого Каменного моста частично ограничат движение 08:32
Стало известно, как правильно стричь газон, чтобы не вызвать аллергию 08:22
На космодром Восточный прибыли части стартового стола для "Ангары" 08:10
Испанскому бренду грозит бойкот за восхваление Трампа 07:32
Трамп помиловал своего бывшего советника Роджера Стоуна 06:36
Три человека пострадали от взрыва газа в Нижнем Новгороде 06:22
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году 06:08
Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса 05:35
COVID поразил десятки латиноамериканских лидеров, включая президентов 05:31
В НХЛ завили о возобновлении сезона с первого августа 05:02
Первый прямой авиарейс отправился из Владивостока в Крым 04:54
Вашингтон отсрочит на полгода введение пошлин на французские товары 04:38
Три катера ТОФ "атаковали" отряд кораблей условного противника 04:30
Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом 04:14
В Совбезе ООН не поддержали предложенную Россией резолюцию по Сирии 03:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
11.07.2020 09:36
Рубрика: Общество

Стало известно, сколько животных забрали из приютов столицы

Текст: Ирина Огилько

Несмотря на режим самоизоляции, действовавший в городе с конца марта по первую декаду июня, столичные приюты пристроили с начала года в семьи более 1370 животных. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: iStock
Барнаульцы до смерти закормили животных после открытия зоопарка

По данным ведомства, с января из городских приютов забрали 979 собак и 393 кошки. При этом более 380 животных обрели новый дом в период режима самоизоляции. Как рассказали специалисты, в этот период пристраивали животных онлайн, то есть потенциальные хозяева могли выбрать четвероногого друга в онлайн каталогах, не выходя из дома.

"Онлайн-каталоги, по которым жители выбирали животных во время пандемии, будут доступны и в дальнейшем,эта услуга оказалась удобной и востребованной жителями, - пояснили в пресс-службе. - Благодаря ей можно выбрать животное и заочно с ним познакомиться. Также останется возможность пройти удаленное собеседование с кураторами, а после этого приехать в приют для реального знакомства с питомцем".

Напомним,что в Москве работают 13 муниципальных приютов для бездомных животных. В них животные попадают после отлова с улицы. С конца марта они были закрыты для посетителей, в том числе и для волонтеров. Вся работа по уходу за животными проводилась силами сотрудников учреждений - они ежедневно чистили вольеры, кормили и ухаживали за собаками и кошками.

С 9 июня городские приюты открыты для всех, кто готов оказать помощь животным.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет