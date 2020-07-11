Стало известно, сколько животных забрали из приютов столицы

Несмотря на режим самоизоляции, действовавший в городе с конца марта по первую декаду июня, столичные приюты пристроили с начала года в семьи более 1370 животных. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным ведомства, с января из городских приютов забрали 979 собак и 393 кошки. При этом более 380 животных обрели новый дом в период режима самоизоляции. Как рассказали специалисты, в этот период пристраивали животных онлайн, то есть потенциальные хозяева могли выбрать четвероногого друга в онлайн каталогах, не выходя из дома.

"Онлайн-каталоги, по которым жители выбирали животных во время пандемии, будут доступны и в дальнейшем,эта услуга оказалась удобной и востребованной жителями, - пояснили в пресс-службе. - Благодаря ей можно выбрать животное и заочно с ним познакомиться. Также останется возможность пройти удаленное собеседование с кураторами, а после этого приехать в приют для реального знакомства с питомцем".

Напомним,что в Москве работают 13 муниципальных приютов для бездомных животных. В них животные попадают после отлова с улицы. С конца марта они были закрыты для посетителей, в том числе и для волонтеров. Вся работа по уходу за животными проводилась силами сотрудников учреждений - они ежедневно чистили вольеры, кормили и ухаживали за собаками и кошками.

С 9 июня городские приюты открыты для всех, кто готов оказать помощь животным.