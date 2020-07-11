В честь деда

В столице подводят итоги Х Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Впервые в этом году его провели в онлайн-режиме. О плюсах и минусах такого формата испытаний организаторов расспросили корреспонденты "Российской газеты".

Татьяна Павловна Беляевская видела перед собой на экране фрагмент картины - лицо, у которого нос и брови были похожи на части куриной тушки. Яндекс находил ей ответы по теме "мясо", "курица", а надо было сказать, что это за художник, как называется картина и где она хранится. Татьяна Павловна, в конце концов, узнала, что это полотно "Адвокат" Джузеппе Арчимбольдо и хранится оно в частной коллекции, но она потратила на эти поиски десять минут - и не успела ответить на последний вопрос в разделе "Работа в поисковой системе Яндекс".

Экономист на пенсии, Татьяна Павловна живет сейчас на Мадейре, помогает дочке с ребенком. О чемпионате по компьютерному многоборью узнала от соотечественников, объединившихся в ассоциацию "Русская волна". К Татьяне Павловне присоединились проживающие за рубежом соотечественники из Дании, Германии, Греции, Великобритании и еще 11 стран - и все благодаря тому, что в этом году, впервые, Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров проводился онлайн.

О своем участии заявили больше 7400 человек из 69 регионов России: женщин от 55 лет и мужчин от 60. В финал вышли 254 из них. Дистанционный режим, продиктованный пандемией коронавируса, позволил участникам турнира, организованного Союзом пенсионеров России, сэкономить силы на поездках в иные города - предыдущие чемпионаты проводились в Санкт-Петербурге, Кирове, Пятигорске и не только - и сосредоточиться на подготовке к испытаниям в цифровом формате.

Техническое обеспечение взял на себя московский РЭУ им. Плеханова, в свое время уже организовывавший такие турниры, а центром управления Всероссийским чемпионатом стал зал Ситуационного центра социально-экономического развития регионов РФ в главном корпусе Университета в Стремянном переулке.

Участники - некоторых было видно на большом экране в зале Центра - соревновались в трех номинациях: выполняя задания по работе с поисковиком Яндекс, в способности ориентироваться на портале Пенсионного фонда России, и в умении соблюдать правила безопасности в интернете. Задания были разработаны преподавателями РЭУ, сотрудниками "Лаборатории Касперского" и ПФР.

- Вопросы для раздела "Работа на сайте Пенсионного фонда России" мы выбирали из числа тех, ответы на которые люди смогли бы применить потом в деле, - говорит Юлия Романова, доцент кафедры информатики РЭУ, председатель жюри чемпионата. - Например, если пенсионерка хочет поехать за рубеж, дорогу ей оплатят до границы или после? В вопросах по навыкам безопасного поведения в сети участник должен был определить - который из сайтов, чьи первые страницы перед ним, пиратский и написать, как он это понял.

За участниками, разбитыми на группы по регионам, следили у своих мониторов кураторы из числа волонтеров, помогавшие финалистам разбираться с техническими проблемами - и пресекавшие их попытки посмотреть ответ в смартфоне или попросить помощь у сведущей родни.

- Ни одной попытки я не заметил, - говорит Сулейман Карибов, выпускник РЭУ, курировавший зарубежных участников чемпионата. - С компьютерной грамотностью у большинства "иностранцев" все отлично, но некоторым все же приходилось объяснять, что такое браузер, иконки. Повышая иной раз голос - нас предупреждали, что у людей могут быть проблемы со слухом.

Подсчитав баллы, члены жюри должны были присовокупить к ним оценки за подготовленное всеми участниками чемпионата в Power Point домашнее задание - презентацию на тему "Семейные истории Великой Победы". По признанию жюри, в этом году выставление оценки за творческий конкурс стало делом непростым: на суд были представлены 254 истории, одна пронзительнее другой.

58-летняя Елена Устюжанина из Сарапула посвятила презентацию двоюродному деду - герою Советского союза Семену Васильевичу Коновалову, подвиг которого лег в основу фильма "Несокрушимый". "Проект делали всей семьей, - говорит Елена Алексеевна. - И если честно, плакали".

По итогам турнира первое место заняла команда Тульской области (в составе которой был самый пожилой участник турнира 86-летний бывший десантник Николай Григорьевич Шеин), в категории "уверенный пользователь" среди мужчин победил Александр Игнатьев из Черноголовки Московской области, среди женщин - Елена Шаталова из Тульской области. Среди "начинающих пользователей" - Виктор Макеев из Ульяновской области и Алла Беша из Московской.

Чемпион

Александру Игнатьеву - 63. После окончания Томского университета он работал научным сотрудником в Институте проблем химической физики в Черноголовке, в 1993 ушел в бизнес, сейчас трудится в Центре социального обслуживания населения. С компьютером познакомился, еще работая в институте. О чемпионате узнал от знакомого соцработника. На всех этапах первенства успешно набирал очки - и по работе в Яндексе и в части, касающейся работы на портале Пенсионного фонда и в заданиях по безопасности в интернете. Удивляется, что не занял первое место в конкурсе "Семейные истории Великой Победы".

- Когда работал в фирме - делал в Power Point десятки презентаций и дарил их родственникам на юбилеи. Но тут что-то не сошлось. А вообще компьютер в повседневных делах нашей семьи участвует постоянно, - говорит Александр. - Всю "коммуналку" оплачиваем онлайн, как и автомобильные штрафы, о которых я узнаю на портале Госуслуги. Многие товары выбираем через интернет. Но самое ценное для меня в современных технологиях это, во-первых - возможность контактировать с теми, кто далеко от тебя, и я много общаюсь с сокурсниками и одноклассниками, живущими по всему свету. И во-вторых - возможность оперативно получать информацию. Вот буквально на днях увидели на даче интересную красивую птицу. Тут же зашли в Яндекс, и оказалось, что перед нами было довольно редкое пернатое. Внучка растет, задает много вопросов - а я, оказывается, без интернета не на все могу ответить. Да и смартфон всегда в кармане. Если жена, например, куда-то уедет на машине, а я не знаю, где она, то под рукой карты Яндекса.

Кстати

Максим Топилин, Председатель правления Пенсионного фонда РФ:

- Нам сейчас нужно изучать позитивные моменты ситуации, в которой мы с вами оказались. Ведь, переведя конкурс в дистанционный режим, мы получили серьезный результат на будущее. Пожилые участники конкурса теперь быстрее поймут, что навыки пользования интернетом необходимы и им - с интернетом они могут решить массу проблем без лишних усилий - купить продукты, записаться к врачу. А силы им еще пригодятся.