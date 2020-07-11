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11.07.2020 11:22
Рубрика: Общество

В Москве число новых случаев коронавируса за месяц сократилось более чем в 2 раза

Текст: Любовь Проценко

В столице подтверждено 678 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. За месяц число новых случаев сократилось более чем на 50%. Уже 11 дней их число в городе остается на низком уровне - около 600 и не превышает раннеапрельские показатели.

Фото: РИА Новости
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Среди вновь выявленных случаев 47% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% - от 46 до 65, 12,5% - от 66 до 79, еще 4,7% - старше 80 лет. У детей - 6,2%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица взяты под меднаблюдение.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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