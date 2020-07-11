Во время капремонта Большого Каменного моста частично ограничат движение

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Большого Каменного моста. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, несмотря на большой объем работ, движение по мосту будет частично ограничено. Пока ремонт будет проводиться на одной половине моста, вторая будет доступна для проезда автотранспорта по двум полосам в каждом направлении.

- Большой Каменный мост - один из знаковых объектов Москвы, при этом его капитальный ремонт не проводился с момента постройки в 1938 году, - отметил Петр Бирюков. - Конечно, за 80 с лишним лет непрерывной эксплуатации на конструкциях появились трещины, обветшали опоры, в некоторых местах наблюдаются разрушения швов и гранитной облицовки. Капитальный ремонт позволит продлить срок службы моста еще на несколько десятилетий.

Специалистам предстоит отреставрировать гранитную облицовку и ограждения, отремонтировать бетонную поверхность и металлоконструкции, воссоздать исторические витражи и заменить асфальтовое покрытие.

"Фактически мост пересоберут заново, при этом он не будет полностью закрываться и продолжит функционировать, впервые эти технологии были применены при проведении капитального ремонта Большого Москворецкого моста, который был завершен в конце прошлого года", - отметил Петр Бирюков.

В работах будут задействованы порядка 200 специалистов и более 60 единиц строительной техники. Кроме того, для ремонта конструкций руслового пролета с воды будут использованы баржи и понтоны. Работы планируется завершить в четвертом квартале 2021 года.