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11.07.2020 08:32
Рубрика: Власть

Во время капремонта Большого Каменного моста частично ограничат движение

Текст: Ирина Огилько

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Большого Каменного моста. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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По его словам, несмотря на большой объем работ, движение по мосту будет частично ограничено. Пока ремонт будет проводиться на одной половине моста, вторая будет доступна для проезда автотранспорта по двум полосам в каждом направлении.

- Большой Каменный мост - один из знаковых объектов Москвы, при этом его капитальный ремонт не проводился с момента постройки в 1938 году, - отметил Петр Бирюков. - Конечно, за 80 с лишним лет непрерывной эксплуатации на конструкциях появились трещины, обветшали опоры, в некоторых местах наблюдаются разрушения швов и гранитной облицовки. Капитальный ремонт позволит продлить срок службы моста еще на несколько десятилетий.

Специалистам предстоит отреставрировать гранитную облицовку и ограждения, отремонтировать бетонную поверхность и металлоконструкции, воссоздать исторические витражи и заменить асфальтовое покрытие.

"Фактически мост пересоберут заново, при этом он не будет полностью закрываться и продолжит функционировать, впервые эти технологии были применены при проведении капитального ремонта Большого Москворецкого моста, который был завершен в конце прошлого года", - отметил Петр Бирюков.

В работах будут задействованы порядка 200 специалистов и более 60 единиц строительной техники. Кроме того, для ремонта конструкций руслового пролета с воды будут использованы баржи и понтоны. Работы планируется завершить в четвертом квартале 2021 года.

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