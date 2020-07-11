На космодром Восточный прибыли части стартового стола для "Ангары"

На космодром Восточный из Северодвинска прибыли первые железнодорожные платформы с частями пускового стола ракетного комплекса "Ангара". Его строительством и испытаниями занималось АО "Промышленные технологии".

Секции, вес каждой из которых превышает 50 тонн, выгрузили на площадку для хранения, сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Эти части пускового стола отправили из Северодвинска 11 июня. Все относительно небольшое оборудование отправят в Приамурье железной дорогой. Всего для перевозки некрупных частей пускового стола будет задействовано порядка 40 единиц железнодорожных платформ. Ожидается, что оставшиеся будут отправлять на космодром с 20 июля по 30 августа.

Сегодня в Северодвинске должна начаться погрузка крупногабаритных составных частей пускового стола "Ангары" на судно "Баренц", которое пройдет Северным морским путем - через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря, и, как ожидается, 15-20 августа 2020 года войдет в порт Советская гавань. Там многотонную конструкцию перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на Восточный. Стартовый комплекс должен добраться до космодрома в сентябре.

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара" с первого гражданского космодрома Восточный намечен на 2023 год, а уже в 2025 году "Ангара-А5" впервые выведет на орбиту пилотируемый корабль.

Справка "РГ"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо.

Работы по производству ракет семейства "Ангара" начали еще в январе 1995 года. После первого полета новый старт ежегодно переносили. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году.