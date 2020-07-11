Новости

Стало известно, как правильно стричь газон, чтобы не вызвать аллергию 08:22
На космодром Восточный прибыли части стартового стола для "Ангары" 08:10
Испанскому бренду грозит бойкот за восхваление Трампа 07:32
Трамп помиловал своего бывшего советника Роджера Стоуна 06:36
Три человека пострадали от взрыва газа в Нижнем Новгороде 06:22
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году 06:08
Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса 05:35
COVID поразил десятки латиноамериканских лидеров, включая президентов 05:31
В НХЛ завили о возобновлении сезона с первого августа 05:02
Первый прямой авиарейс отправился из Владивостока в Крым 04:54
Вашингтон отсрочит на полгода введение пошлин на французские товары 04:38
Три катера ТОФ "атаковали" отряд кораблей условного противника 04:30
Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом 04:14
В Совбезе ООН не поддержали предложенную Россией резолюцию по Сирии 03:52
Во Владивостоке сорвался в шахту лифт с людьми 03:24
«Реал» одержал восьмую победу подряд в Примере 02:26
Тропический шторм "Фэй" достиг побережья Нью-Джерси 01:55
Попова упрекнула в беспечности россиян, забывших о COVID-19 на курортах 00:54
Для детей появится специальная вакцина от коронавируса 00:42
В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме 00:36
На египетском "пляже смерти" одновременно утонули 11 человек 00:12
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом 10.07.2020
Во Флориде оказался положительным каждый третий тест на COVID-19 10.07.2020
Рябков назвал невозможным возврат к ДРСМД после выхода США 10.07.2020
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвинили в конфликте интересов 10.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
11.07.2020 08:10
Рубрика: Общество

На космодром Восточный прибыли части стартового стола для "Ангары"

Текст: Анна Бондаренко

На космодром Восточный из Северодвинска прибыли первые железнодорожные платформы с частями пускового стола ракетного комплекса "Ангара". Его строительством и испытаниями занималось АО "Промышленные технологии".

Секции, вес каждой из которых превышает 50 тонн, выгрузили на площадку для хранения, сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Эти части пускового стола отправили из Северодвинска 11 июня. Все относительно небольшое оборудование отправят в Приамурье железной дорогой. Всего для перевозки некрупных частей пускового стола будет задействовано порядка 40 единиц железнодорожных платформ. Ожидается, что оставшиеся будут отправлять на космодром с 20 июля по 30 августа.

Роскосмос: Ракету-носитель "Ангара" могут сделать многоразовой

Сегодня в Северодвинске должна начаться погрузка крупногабаритных составных частей пускового стола "Ангары" на судно "Баренц", которое пройдет Северным морским путем - через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря, и, как ожидается, 15-20 августа 2020 года войдет в порт Советская гавань. Там многотонную конструкцию перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на Восточный. Стартовый комплекс должен добраться до космодрома в сентябре.

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара" с первого гражданского космодрома Восточный намечен на 2023 год, а уже в 2025 году "Ангара-А5" впервые выведет на орбиту пилотируемый корабль.

Справка "РГ"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо.

Работы по производству ракет семейства "Ангара" начали еще в январе 1995 года. После первого полета новый старт ежегодно переносили. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году.

В регионах Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет