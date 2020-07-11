Первый прямой авиарейс отправился из Владивостока в Крым

В субботу в 9-50 по местному времени из Международного аэропорта Владивосток отправился первый самолет в столицу Республики Крым - город Симферополь.

Прямого сообщения по этого маршруту раньше не было.

Как считает генеральный директор аэропорта Андрей Виниченко, сейчас, когда границы закрыты, новые направления на юг России станут для дальневосточников хорошей альтернативой традиционному отдыху на зарубежных курортах.

Рейс будет выполняться по субботам на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 с местами бизнес-класса. Время полета составит около 10 часов.

С 6 июля из Владивостока начали выполняться рейсы в Сочи. Самолеты по этому направлению летают два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

Напомним, что 5 июля первый рейс в Симферополь отправился из Хабаровска.