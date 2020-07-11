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11.07.2020 04:30
Рубрика: Власть

Три катера ТОФ "атаковали" отряд кораблей условного противника

Текст: Анна Бондаренко

Три катера соединения кораблей охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота в составе тактической группы провели учения в Японском море. Во время него они отработали совместный удар по группе кораблей "противника", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

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В заливе Петра Великого катера "Р-29", "Р-297" и "Р-298" выстроились для атаки, а затем на практике отработали весь механизм действий, кроме фактического пуска крылатых ракет.

Далее, руководствуясь планом учения, они провели совместное тактическое маневрирование, тренировки по спасению на море, оказанию помощи аварийному кораблю, приему-передаче топлива и грузов на ходу.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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