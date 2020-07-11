Новости

В Москве от коронавируса вылечились еще более тысячи пациентов 09:57
В результате протестов в Софии пострадали трое полицейских 09:53
Стало известно, сколько животных забрали из приютов столицы 09:36
Доктор Комаровский предостерег от несерьезного отношения к антибиотикам 09:33
Жильцов дома в Нижнем Новгороде после взрыва газа разместили в школе 09:02
В Совфеде осудили "шоу" адвокатов сторон по делу Ефремова 09:00
У экс-главы минздрава Рио-де-Жанейро нашли миллион долларов наличными 08:55
В Якутске открыли закрытый из-за коронавируса пляж 08:46
Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет 08:45
В Нижнем Новгороде завели дело из-за взрыва газа в девятиэтажке 08:45
Во время капремонта Большого Каменного моста частично ограничат движение 08:32
Стало известно, как правильно стричь газон, чтобы не вызвать аллергию 08:22
На космодром Восточный прибыли части стартового стола для "Ангары" 08:10
Испанскому бренду грозит бойкот за восхваление Трампа 07:32
Трамп помиловал своего бывшего советника Роджера Стоуна 06:36
Три человека пострадали от взрыва газа в Нижнем Новгороде 06:22
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году 06:08
Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса 05:35
COVID поразил десятки латиноамериканских лидеров, включая президентов 05:31
В НХЛ завили о возобновлении сезона с первого августа 05:02
Первый прямой авиарейс отправился из Владивостока в Крым 04:54
Вашингтон отсрочит на полгода введение пошлин на французские товары 04:38
Три катера ТОФ "атаковали" отряд кораблей условного противника 04:30
Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом 04:14
В Совбезе ООН не поддержали предложенную Россией резолюцию по Сирии 03:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
11.07.2020 08:46
Рубрика: Общество

В Якутске открыли закрытый из-за коронавируса пляж

Текст: Анна Бондаренко

В субботу в Якутске официально открывается городской пляж в 202 микрорайоне, который был закрыт из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой информацию пресс-службы главы и правительства республики.

В пресс-службе подчеркнули, что необходимые согласования и разрешения получены. Специалисты "Центра гигиены и эпидемиологии Якутии" осмотрели территорию пляжа и проверили его санитарное состояние.

В Приморье разрешили работу фитнес-клубам

Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса в Якутии начался 2 июля. Несмотря не некоторые послабления, сохраняется масочный режим, остается в силе запрет на массовые мероприятия, работу кинотеатров и организаций общественного питания. Если ситуация продолжит стабилизироваться, с 15 июля может начаться третий этап послаблений.

За последние сутки в Якутии выявлено 47 случаев COVID-19, 39 из них - в Якутске. По два - в Алданском, Мирнинском и Нерюнргинском районах и по одному - в Тааттинском и Чурапчинском районах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. Таким образом, по состоянию на сегодняшними день в республике зарегистрировано 4075 случаев коронавируса, больше половины людей уже здоровы.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет