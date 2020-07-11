В Якутске открыли закрытый из-за коронавируса пляж

В субботу в Якутске официально открывается городской пляж в 202 микрорайоне, который был закрыт из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой информацию пресс-службы главы и правительства республики.

В пресс-службе подчеркнули, что необходимые согласования и разрешения получены. Специалисты "Центра гигиены и эпидемиологии Якутии" осмотрели территорию пляжа и проверили его санитарное состояние.

Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса в Якутии начался 2 июля. Несмотря не некоторые послабления, сохраняется масочный режим, остается в силе запрет на массовые мероприятия, работу кинотеатров и организаций общественного питания. Если ситуация продолжит стабилизироваться, с 15 июля может начаться третий этап послаблений.

За последние сутки в Якутии выявлено 47 случаев COVID-19, 39 из них - в Якутске. По два - в Алданском, Мирнинском и Нерюнргинском районах и по одному - в Тааттинском и Чурапчинском районах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. Таким образом, по состоянию на сегодняшними день в республике зарегистрировано 4075 случаев коронавируса, больше половины людей уже здоровы.