Во Владивостоке сорвался в шахту лифт с людьми

Во Владивостоке в административном здании сорвался лифт, в котором находились двое людей. Оба получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

ЧП произошло в пятницу в 16-40 по местному времени. Лифт в административном здании на улице Снеговой сорвался с четвертого этажа на первый. В кабине находились двое людей.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали мужчин 1993 и 1998 годов рождения, которые получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказали доврачебную помощь, они были госпитализированы.

Отмечается, что в спасении участвовали семь человек, были задействованы три единицы техники.

В свою очередь, в региональном СУ СК РФ по данному факту начали проверку, добавляет агентство.