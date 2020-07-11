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11.07.2020 03:24
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке сорвался в шахту лифт с людьми

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке в административном здании сорвался лифт, в котором находились двое людей. Оба получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

ЧП произошло в пятницу в 16-40 по местному времени. Лифт в административном здании на улице Снеговой сорвался с четвертого этажа на первый. В кабине находились двое людей.

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Прибывшие на место спасатели эвакуировали мужчин 1993 и 1998 годов рождения, которые получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказали доврачебную помощь, они были госпитализированы.

Отмечается, что в спасении участвовали семь человек, были задействованы три единицы техники.

В свою очередь, в региональном СУ СК РФ по данному факту начали проверку, добавляет агентство.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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