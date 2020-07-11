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11.07.2020 12:39
Рубрика: Экономика

Субсидии на строительство объектов для очистки Волги перераспределят

Текст: Екатерина Петрова
В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" в ряде регионов перераспределят субсидии на строительство и реконструкцию объектов для очистки загрязненных сточных вод. Соответствующее постановление опубликовано на сайте российского правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Объемы субсидий распределят из уже рассчитанных на последующие годы средств, которые заложены в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. Субъекты, где программа реализуется с опережением графика, смогут получить средства заранее. Это касается Республики Татарстан, Московской, Нижегородской и Саратовской областей. Такое решение ускорит строительство запланированных объектов.

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"Остатки неиспользованных в 2020 году средств будут перенесены на более поздний период", - отмечается в документе.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" входит в национальный проект "Экология", который реализуется с 2018 по 2024 гг. Ключевая задача - сократить загрязнение сточных вод, восстановить водные объекты низовьев реки. В целом все это позволит улучшить экологическое состояние Волги.

В регионах Экономика Казна Федеральный бюджет Общество Экология Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Татарстан ЦФО Московская область ПФО Нижегородская область ПФО Саратовская область

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