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Рубрика: Происшествия

Три человека пострадали от взрыва газа в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа с возгоранием, пострадали три человека. ЧП случилось в квартире девятиэтажного дома. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС России.

Фото: СУ СК по Кировской области
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"От взрыва пострадали межэтажные перекрытия в доме номер 17 по улице Краснодонцев, вылетели стекла в двух квартирах. Из жилого здания были эвакуированы 124 человека", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пожарные оперативно потушили огонь, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Спасены 11 человек. Специалисты выясняют на месте причины произошедшего.

В регионах Происшествия Происшествия ЧП Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Взрывы газа в домах

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