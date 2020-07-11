Три человека пострадали от взрыва газа в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа с возгоранием, пострадали три человека. ЧП случилось в квартире девятиэтажного дома. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС России.

"От взрыва пострадали межэтажные перекрытия в доме номер 17 по улице Краснодонцев, вылетели стекла в двух квартирах. Из жилого здания были эвакуированы 124 человека", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пожарные оперативно потушили огонь, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Спасены 11 человек. Специалисты выясняют на месте причины произошедшего.