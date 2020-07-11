В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь

Выходной день, 11 июля, на берегу озера Аслыкуль в Давлекановском районе для любителей пляжного отдыха чуть не закончился трагедией. На палаточный лагерь, расположенный около водоема, скатилась машина.

По информации ГИБДД, 59-летний водитель припарковал машину Skoda Fabia на склоне горы. Видимо, мужчина забыл поставить авто на ручной тормоз, так как машина покатилась прямо на отдыхающих людей. К счастью, никто не пострадал. Буквально за мгновение до того, как машина протаранила одну из палаток, из нее выбежал мужчина с ребенком.

Протаранив палаточный лагерь, Skoda Fabia столкнулась с другим авто, после чего остановилась. По предварительной информации правоохранительных органов, водитель был трезв.