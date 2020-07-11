В Башкирии в ДТП погибли три подростка

Три молодых человека погибли минувшей ночью в страшном ДТП на границе Уфимского и Кармаскалинского районов республики.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по РБ, в два часа ночи (мск) центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

На районной дороге Булгаково-Бекетово опрокинулся автомобиль ВАЗ-2109, в котором находились трое молодых людей. Самому младшему было 16 лет, самому старшему - 18.

По версии следствия, водитель, у которого, кстати, не было прав, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.