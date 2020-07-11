Новости

В Великобритании впервые заселят диких зубров 10:42
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода 10:35
На Сахалине арестовали обвиняемых в убийстве 8-летней девочки 10:29
В ДТП под Новосибирском погибли два человека, пятеро ранены 10:21
В Башкирии в ДТП погибли три подростка 10:20
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях 10:05
В Москве от коронавируса вылечились еще более тысячи пациентов 09:57
В результате протестов в Софии пострадали трое полицейских 09:53
Стало известно, сколько животных забрали из приютов столицы 09:36
Доктор Комаровский предостерег от несерьезного отношения к антибиотикам 09:33
Жильцов дома в Нижнем Новгороде после взрыва газа разместили в школе 09:02
В Совфеде осудили "шоу" адвокатов сторон по делу Ефремова 09:00
У экс-главы минздрава Рио-де-Жанейро нашли миллион долларов наличными 08:55
В Якутске открыли закрытый из-за коронавируса пляж 08:46
Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет 08:45
В Нижнем Новгороде завели дело из-за взрыва газа в девятиэтажке 08:45
Во время капремонта Большого Каменного моста частично ограничат движение 08:32
Стало известно, как правильно стричь газон, чтобы не вызвать аллергию 08:22
На космодром Восточный прибыли части стартового стола для "Ангары" 08:10
Испанскому бренду грозит бойкот за восхваление Трампа 07:32
Трамп помиловал своего бывшего советника Роджера Стоуна 06:36
Три человека пострадали от взрыва газа в Нижнем Новгороде 06:22
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году 06:08
Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса 05:35
COVID поразил десятки латиноамериканских лидеров, включая президентов 05:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
11.07.2020 10:21
Рубрика: Происшествия

В ДТП под Новосибирском погибли два человека, пятеро ранены

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Новосибирская полиция выясняет обстоятельства ДТП в Искитимском районе, в результате которого двое погибли, пятеро получили тяжелые ранения.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
На Садовом кольце не станут устанавливать отбойники после ДТП с Ефремовым

ДТП произошло ночью 11 июля на 62 км автодороги Р-256 "Новосибирск - Ташанта".

Водитель автомобиля Toyota Premio, следуя со стороны Искитима в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное боковое столкновение с автомобилем Газель, - сообщает УМВД России по Новосибирской области.

После этого иномарка столкнулась с автомобилем Toyota Ipsum, в котором находилось шесть пассажиров. Трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик были доставлены в больницы Искитима и Бердска с черепно-мозговыми травмами и переломами. Еще один пассажир Toyota Ipsum и водитель Toyota Premio скончались на месте происшествия.

Причины дорожно-транспортного происшествия пока не установлены.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске