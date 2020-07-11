В ДТП под Новосибирском погибли два человека, пятеро ранены

Новосибирская полиция выясняет обстоятельства ДТП в Искитимском районе, в результате которого двое погибли, пятеро получили тяжелые ранения.

ДТП произошло ночью 11 июля на 62 км автодороги Р-256 "Новосибирск - Ташанта".

Водитель автомобиля Toyota Premio, следуя со стороны Искитима в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное боковое столкновение с автомобилем Газель, - сообщает УМВД России по Новосибирской области.

После этого иномарка столкнулась с автомобилем Toyota Ipsum, в котором находилось шесть пассажиров. Трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик были доставлены в больницы Искитима и Бердска с черепно-мозговыми травмами и переломами. Еще один пассажир Toyota Ipsum и водитель Toyota Premio скончались на месте происшествия.

Причины дорожно-транспортного происшествия пока не установлены.