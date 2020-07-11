В Сибири создали незамерзающее дизельное топливо

Томские ученые нашли новый способ производства арктического дизельного топлива.

Для эксплуатации техники в экстремально холодных условиях необходимо специальное низкозастывающее топливо. Однако из-за истощающихся запасов легкой нефти его производство становится все сложнее.

Томские химики доказали целесообразность расширения сырьевой базы производства дизтоплива. Ученые предложили использовать тяжелую дизельную фракцию и низкотемпературную присадку.

- Вовлекая нежелательную, в привычном понимании, тяжелую дизельную фракцию вместе с присадкой, можно получить из межсезонного топлива - зимнее, а из зимнего - арктическое, - рассказывает доцент отделения химической инженерии Томского политехнического университета Мария Киргина.

Результаты исследования опубликованы в журнале Oil & Gas Science and Technology - Revue d'IFP Energies Nouvelles.

В дальнейшем химики планируют выяснить как состав разных видов дизельного топлива влияет на эффективность действия низкотемпературных присадок.