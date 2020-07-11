"Зенит" без Дзюбы в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом"

В субботу в матче 28-го тура первенства страны по футболу "Ахмат" на своем поле сыграл вничью с "Зенитом" - 1:1 (1:1). Питерская команда не выставила на игру в Грозном половину основного состава, в том числе Дзюбу и Азмуна - своих главных снайперов.

Команде Игоря Шалимова календарь приготовил сумасшедший финиш: грозненцы сначала принимают "Зенит", а затем сыграют в гостях против столичного "Спартака" и "Краснодара". И в этой настоящей мясорубке "Ахмату", мощно проводящему рестарт первенства (третье место по набранным очкам в этот период, хотя последняя домашняя победа одержана… еще в августе прошлого года), для сохранения места в премьер-лиге, требуется хотя бы одна победа.

Как ни удивительно, но в данном списке "слабейшим звеном" выглядели "сине-бело-голубые", которые уже неделю ярко отмечают досрочное чемпионство. К тому же наставник триумфаторов сезона Сергей Семак не привез в столицу Чечни половину основного состава. Среди них оказались главные бомбардиры (параллельно и участники громкого скандала с видео из раздевалки команды после поединка с "быками") Дзюба и Азмун, оба центральных защитника Иванович и Ракицкий, ключевой опорник Барриос. Да еще и звездный бразилец Малком остался на скамейке запасных. Но и "Ахмат" - по причине травм - получил серьезные кадровые пробоины.

А началась встреча с невероятного ляпа голкипера гостей Лунева, который неловко попытался выбить мяч в нескольких метрах от ворот. Форвард хозяев Визеу подхватил его, обыграл вратаря и выкатил в центр штрафной Иванову, вонзившему мяч в сетку - 1:0, 6-я минута.

После чего "Ахмат" инициативу и мяч старался не отпускать, провел еще несколько размашистых атак. Однако в середине тайма счет… сравнялся. Здесь ошибся центральный защитник грозненцев Нижич. Хорват не дотянулся до обычного заброса Дриусси с левого фланга, а вынырнувший из-за его спины еще один зенитовский аргентинец Ригони поразил с трех метров пустой угол - 1:1, 22-я минута.

Однако вскоре автор гола, получивший предупреждение в самом начале поединка за опасные действия против вратаря соперника, нарвался на второй "горчичник" и на 34-й минуте покинул поле. Главный судья Михаил Вилков после примерно минутного раздумья решил, что фол Ригони (заметим, опять в чужой штрафной) на Глушакове был слишком грубым.

Во втором тайме "Ахмат" ожидаемо постарался использовать численно преимущество, иного владея мячом и организовывая одну атаку за другой. Правда, большинство из низ завершались не слишком опасными навесами в штрафную гостей, которые без проблем вылавливал Лунев.

Тогда наставник хозяев выпустил на поле Беришу и Ильина - двух своих важных форвардов, пропускавших последний матч из-за повреждений. Любопытно, что "Зенит" тут же ответил симметричнвми заменами - в игру вступили Малком и Шатов.

Однако, несмотря на старания соперников, никому из них забить не удалось. Не исключено, этого добытого очка "Ахмату" как раз и хватит для того, чтобы остаться в РПЛ. А вот для "Зенита" самым важным в конце сезона станет предстоящий поединок в полуфинале Кубка России против "Спартака, который состоится в Санкт-Петербурге 19 июля.