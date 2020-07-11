Шесть лет по путевке

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу объявил, что собранные им доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора мошеннице, которая обманывала детей и родителей. Пикантная деталь - дама представлялась сотрудником Следственного комитета и предлагала "льготные" путевки для детей.

Фамилию осужденной гражданки в СК не называют. Известно, что женщина 1983 года рождения. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как рассказали корреспонденту "РГ", все началось в прошлом году, когда 26 июля 2019 года на личный прием к Александру Бастрыкину в Санкт-Петербурге обратились родители детей, которые пострадали от мошеннических действий женщины, продававшей поддельные путевки в Международный детский центр "Артек". Заявители рассказали Председателю СК РФ, что заплатили деньги за "льготные" путевки, поверив мошеннице, которая представилась якобы действующим сотрудником СК и заверила клиентов, что данные путевки выделены в рамках сотрудничества ведомства с лагерем.

- Глава СК РФ пообещал обманутым горожанам разобраться и поручил незамедлительно принять соответствующие меры, так как данные действия нанесли урон не только гражданам, но также могли дискредитировать репутацию Следственного комитета, - рассказали в ведомстве.

Что же оказалось на деле? Следствием и судом установлено, что женщина действительно, представляясь сотрудником Следственного комитета РФ, предлагала жителям Санкт-Петербурга заведомо поддельные путевки на летнюю смену с 13 июля по 4 августа 2019 года в "Артек" стоимостью 30 тысяч рублей каждая.

12 июля 2019 года десяти родителям, купившим такие путевки, пришли электронные письма о том, что их дети не прошли конкурсный отбор, в связи с чем им отказано в путевках. Но все, что они заплатили - сумму в 300 тысяч рублей подсудимая не вернула, а "распорядилась ей по своему усмотрению".

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима. Также с нее судом взыскано в пользу десяти потерпевших в счет возмещения имущественного вреда - 30 тысяч рублей каждому.