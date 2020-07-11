В Петербурге неизвестный с пистолетом ограбил банк

В Петербурге на проспекте Ветеранов неизвестный с пистолетом напал на отделение банка. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного полиции в 16.50 в субботу.

На место сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов, подтвердили "РГ" в УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. У мужчины был предмет, похожий на пистолет. Устанавливается сумма похищенного. Предположительно, речь идет о четырех миллионах рублей.

Сейчас в отделении банка работают сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.